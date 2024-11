L'analyse de l'année 2023 vient confirmer les tendances identifiées l'année précédente, qu'il s'agisse plus globalement de la place privilégiée occupée par les œuvres audiovisuelles dans l'offre des chaînes de télévision, ou plus dans le détail des titres et des genres les plus plébiscités localement.

Ainsi, les productions audiovisuelles françaises représentent 11,0 % des programmes diffusés en Pologne - soit le plus haut niveau tous pays étudiés confondus -, qui se place en tête devant l'Allemagne (8,0 %) qui, à son tour, dévance d'une courte tête l'Espagne (7,8 %). Proportionnellement, ce dernier pays occupe la deuxième place du classement des dix pays selon le nombre de diffusions (15,2 %) et le nombre d'heures (7,6 %), mais se voit dépasser dans les deux cas par l'Italie (respectivement : 16,1 % et 9,6 %). La Suède clôt le podium selon le nombre de diffusions (10,5 %), juste devant la Pologne (10,1 %), qui, elle, intégre le trio de tête selon le nombre d'heures (6,7 %). La création audiovisuelle française continue de circuler également sur petit écran hors Europe, comme le prouvent les nombreuses diffusions recensées en Australie, au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique.

L'animation quant à elle peut compter sur des séries populaires et identifiées localement à l'image de ​Gigantosaurus, de Miraculous : Les Aventures de Ladybug et Chat Noir ou encore de Pyjamasques pour conserver sa côte de popularité auprès du jeune public à l'international. Quant au documentaire, la diversité de ses sujets et formats lui assurent une présence sur les chaînes de télévision étrangères, friandes d'éclairages sur l'Histoire (comme la collection "Apocalypse"), l'environnement et la découverte (Des trains pas comme les autres) ou la science (La Science des forces de la nature). Enfin, la fiction arrive à toucher tout type de diffuseurs et d'audiences dans le monde grâce à son offre de programmes diversifiée et à des IP fortes. Qu'il s'agisse de portraits (Bardot, Marie-Antoinette) ou d'investigations policières (Candice Renoir, Capitaine Marleau, HPI, Léo Matteï, brigade des mineurs, Profilage), ces dernières souvent portées par des personnages féminins forts, la fiction hexagonale parvient à décrocher une place de choix en prime time.

À la diffusion à la télévision vient s'ajouter celle dans les festivals (de plus en plus ouverts à la sélection de séries en sélection officielle) et lors de remises de prix. En 2023, entre autres, on peut citer l’International Emmy pour la fiction courte remporté par Des gens bien ordinaires d’Ovidie, la Rose d’Or « Sitcom et Comédie » attribuée à Parlement – Saison 2, le Magnolia Award de Shanghai conféré à Au coeur des Volcans - Requiem pour Katia et Maurice Krafft ou encore le Prix du meilleur film étranger du Golden Gate International Film Festival gagné par De glace et de feu.

Au coeur des Volcans - Requiem pour Katia et Maurice Krafft

