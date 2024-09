Pour chaque territoire, les parts de marché par temps de diffusion donnent un aperçu de la configuration du marché et de la pénétration des titres français. De plus, des tops 3 et la répartition des diffusions françaises par genre permettent d’identifier les titres les plus diffusés sur la période.



Dans le prochain indicateur qui sera envoyé en octobre, Unifrance vous proposera une étude sur les diffusions en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, en Italie, et au Royaume-Uni en août 2024.

Les adhérents d'Unifrance peuvent télécharger l’indicateur mensuel des programmes audiovisuels français à la télévision à l'international ci-dessous (en français).