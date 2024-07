L’animation tient une place importante dans le paysage cinématographique et audiovisuel français : en 2023, la France est le premier producteur européen d'animation et le troisième pays en termes d’exportation.

Ainsi, Unifrance a souhaité développer MyFrenchAnimationDays (MyFAD) : une opération spéciale pour mettre en lumière la créativité de l’animation française et de sa filière, afin d’y sensibiliser les publics à travers le monde, ceci avec le concours de ses partenaires et notamment de ses membres distributeurs et producteurs d’animation.