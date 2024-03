Côté audio

D'argent et de sang arrive en Espagne sur Filmin : « À l’heure actuelle, la fiction est le meilleur moyen de raconter comment fonctionne le monde », déclare son réalisateur Xavier Giannoli dans El País.

En Italie, Sorrisi annonce la diffusion de la série policière 66-5 sur Top Crime.

On apprend sur Worldscreen le retour de la série jeunesse Totally Spies !

Deadline annonce que Rivages sera distribué par France tv distribution.

Variety publie une interview de Jean-Xavier De Lestrade, lors la présentation de Sambre aux London Screenings.

Toujours aux London Screenings, C21 s’est intéressé au line-up de STUDIOCANAL.

Sophie 'Kido' Prigent dévoile dans Señal News la stratégie de ventes chez Hari International.

Collider écrit sur la série Tapie : « Un récit édifiant sur le carriérisme et l’ambition démesurée ».

Et en Pologne, le site Swiat Seriali publie un portrait de Mehdi Nebbou.

Prix et festivals

The Hollywood Reporter s’est fait l’écho de l’Ours d’Or remporté par Mati Diop à la Berlinale avec son documentaire Dahomey.

De son côté, le site japonais Screen On Line relate la conférence de presse du Festival du film français de Yokohama, organisé par Unifrance, qui aura lieu du 20 au 24 mars prochain.

Variety écrit sur la cérémonie des César : « Justine Triet est devenue la deuxième femme cinéaste à remporter le trophée du meilleur réalisateur en 49 ans d’histoire des César ».

Le site allemand Film Starts annonce les gagnants de MyFrenchFilmFestival - 2024 : « Ces films français valent définitivement la peine d’être découverts ! ».

Et sur Business Doc Europe on apprend qu'Alice Diop sera l’invitée du prochain festival suisse Visions du Réel pour une masterclass et une rétrospective.

En salles dans le monde

Depuis le Canada, Cinoche publie une interview de Thomas Cailley à l'occasion de la sortie du Règne animal : « Si on rate une seule créature, c’est tout le film qui part avec ».

Au Mexique, Arrête avec tes mensonges arrive en salle et dépasse les 30 000 entrées ! La revue A Tiempo lui dédie un élogieux article.

« L’amour, la perte et les carrés de veaux », c’est ainsi que le New York Times intitule son article sur La Passion de Dodin Bouffant, sorti avec succès sur les écrans américains début février.

« Il est difficile pour les hommes d’aimer les femmes qui réussissent », déclare Justine Triet au journal Helsingin Sanomat de Finlande.

En Belgique, La Libre Belgique s’intéresse au documentaire de Lina Soualem, Bye bye Tibériade.

Et en Norvège, la revue Cinema publie une interview d’Eric Besnard autour de son film Les Choses simples : « L’humour prend le pas sur les émotions ».

En République tchèque, Chien et chat dépasse les 20 000 entrées ! « Le divertissement le plus poilu de l’année », lit-on dans Total Film.

