Le Grand Prix

Composé du réalisateur et acteur marocain Faouzi Bensaïdi ; de l’acteur italien Pierfrancesco Favino ; de la réalisatrice italo-brésilienne Lillah Halla ; de la réalisatrice autrichienne Marie Kreutzer ; et de la réalisatrice française Katell Quillévéré, le Jury international a décerné le Grand Prix de la 14e édition de MyFrenchFilmFestival à Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand, produit par Insolence Productions et vendu par BAC Films. Ce prix est doté de 15 000 €, répartis à parts égales entre le réalisateur, la productrice et le vendeur :

« Nous avons décidé de récompenser Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand pour sa capacité à dépeindre de manière très spécifique la relation intrinsèque à la fois amoureuse et violente de ces personnages dans une campagne française, le film trouve un moyen non conventionnel et universel de s'adresser à un public plus large.

Un film de passage à l'âge adulte incroyablement tendre et subtil sur la difficulté de communiquer, en particulier entre hommes. Surprenant, atmosphérique, authentique, simple mais avec tant de couches. Un premier film d'une maturité surprenante qui nous fait attendre avec impatience les futures œuvres du réalisateur. »

Le Jury international a également décerné une mention spéciale à Polaris de Ainara Vera et a salué : « Un voyage impressionnant dans les couches et la complexité de la féminité, hors de toute contrainte et de tout cliché. Un voyage mythique d'une héroïne confrontée aux forces naturelles de la vie et de l'environnement, ainsi qu'à ses dilemmes quotidiens pour faire face à son héritage et à son destin. »



Le Prix de la presse internationale pour un long-métrage

Composé de sept journalistes étrangers : Gabriela Bravo Chiappe (Chili), Cathy Immelen (Belgique), Pavlina Jeleva (Bulgarie), Emrah Kolukisaoglu (Turquie), Iana Murray (Royaume-Uni), Kalash Nanda Kumar (Malaisie) et Leticia Silva Queiroz (Brésil), le Jury de la presse internationale a récompensé le long-métrage Interdit aux chiens et aux Italiens d’Alain Ughetto « pour la délicatesse de son récit, qui offre une vision de l'histoire méconnue des migrations européennes, pour sa sensibilité et sa sincérité, et pour la beauté de son exécution formelle et technique : une production en stop-motion poétique et ingénieuse, avec laquelle le réalisateur lui-même interagit en mettant ses mains dans l'image et en rencontrant l'histoire de sa famille. »



Le Prix des créateurs de contenus pour un court-métrage

Le Jury des créateurs de contenus, composé de Cécilia Jourdan (@hellofrenchnyc), Abdelraouf Meraga & Nadjib Adda (@cilimastation), et Alexandre Neyraud (@diversificationlitteraire), a salué deux courts-métrages de la compétition :

« Le Jury des créateurs de contenus est heureux de récompenser le superbe court-métrage Fairplay de Zoel Aeschbacher. Cette fable satirique nous a impressionnés par son énergie, son rythme étouffant et sa capacité à retranscrire avec un irrésistible cynisme la futilité des comportements humains. Nous tenions également à dédier une mention spéciale à un second film qui nous a particulièrement séduit et n'est pas passé loin du palmarès. Il s'agit de La Vie au Canada de Frédéric Rosset, un film de famille à la fois drôle et sensible qui convainc par la justesse de ses comédiens, tous absolument formidables. »



Les Prix du public

Les festivaliers ont encore une fois été nombreux à voter pour désigner leur long-métrage et leur court-métrage préférés.

Le Prix du public pour un long-métrage est décerné à Interdit aux chiens et aux Italiens d’Alain Ughetto et le Prix du public pour un court-métrage est quant à lui attribué à Charbon de David Arslanian.

Les équipes d’Unifrance et de MyFrenchFilmFestival tiennent à féliciter chaleureusement les lauréats de cette 14e édition et vous donnent d’ores et déjà rendez-vous en 2025 pour la 15e édition.