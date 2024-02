La programmation de cette 29e édition démontrera une fois de plus toute la verve, la créativité et la profondeur du cinéma français contemporain dans une variété de genres.

Selon Florence Almozini, directrice artistique de Film at Lincoln Center, "l'impressionnante programmation de cette édition met en avant un grand nombre de talents français, et présente de nouveaux réalisateurs prometteurs qui font leur marque avec leur premier ou deuxième long métrage, et accueille des cinéastes chevronnés désireux de présenter leur dernière œuvre au public new-yorkais."

Le festival est tout particulièrement fier de présenter quatre premiers films réalisés par quatre jeunes réalisatrices, Victoria Musiedlak, Ramata-Toulaye Sy, Iris Kaltenbäck et Nora El Hourch. Plus de la moitié des films programmés cette année ont été réalisés par des femmes.

La soirée d'ouverture sera consacrée à Thomas Cailley, qui présentera son film Le Règne animal. Un film salué par Daniela Elstner, Directrice générale d'Unifrance. "Ce film remarquable, ainsi que la sélection de cette année, sont d'excellents exemples de la vitalité et de la diversité du cinéma français d'aujourd'hui. Cette programmation, à l'instar de la reconnaissance d'Anatomie d'une chute aux Oscars, souligne ce que le cinéma français représente pour le public américain aujourd'hui : une voix alternative et une vision des relations humaines et des problèmes du monde."

Ils et elles seront à New York pour les Rendez-vous 2024 (liste sous réserves) : Thomas Cailley, Delphine Deloget, Marie Amachoukeli, Pascal Bonitzer, Ramata-Toulaye Sy, Vanessa Filho, Victoria Musiedlak, Ladj Ly, Valérie Donzelli, Mona Achache, Marion Cotillard, Anna Novion, Jean-Pierre Darroussin, Nicolas Philibert, Iris Kaltenbäck, Thomas Lilti, Robin Campillo, Nora El Hourch, Héléna Klotz, Nathan Ambrosioni, Erwan Le Duc.



Les rencontres

Une rencontre entre Thomas Cailley, réalisateur du film Le Règne animal, et la scénariste et réalisatrice franco-américaine Sophie Barthes (Âmes en stock, Madame Bovary, The Pod Generation) a été organisée le premier jour du festival.



Une table ronde, en partenariat avec French In Motion et The Gotham Film & Media Institute, a été organisée en présence d'Agnès Vallée, productrice de Thomas Lilti (dont Un métier sérieux sera présenté lors des Rendez-Vous), Justin Taurand (producteur de La Vénus d'argent) Yoni Golijov (producteur du documentaire de Laura Poitras Toute la beauté et le sang versé, lauréat du Lion d’Or a Venise en 2022), et Nikkia Moulterie (productrice du film Nanny, notamment sélectionné au Festival de Toronto en 2022).

Journée professionnelle

Une journée professionnelle sera organisée le 1er mars afin de faciliter les rencontres entre vendeurs et producteurs français d'un côté et distributeurs et programmateurs américains de l'autre. La journée démarrera avec une séance de présentations, par une douzaine de vendeurs internationaux, de leurs films français à venir et sera suivie d'un déjeuner de networking. L'après-midi, les professionnels français pourront participer à un panel autour de l'état du marché américain et de la distribution des films français et internationaux aux Etats-Unis avec des représentants de Neon, IFC, Film Forum et l'agence de PR Trackshot.



Palmarès et séances scolaires

Le vote pour la cinquième édition du Prix du public sera ouvert à tous les cinéphiles présents au festival. Et un jury composé de six étudiants en cinéma et en études françaises, issus d'établissements d'enseignement supérieur de New York, choisira son premier ou second film préféré pour le Prix du meilleur cinéaste émergent. Ces deux prix seront annoncés peu après la clôture du festival.

Afin de favoriser la venue d'un public jeune et étudiant, six masterclasses de cinéastes français présents aux Rendez-Vous auront lieu dans des universités prestigieuses de New York (Columbia University, NYU, Hunter College, Fordham University...).

Enfin, de très nombreux élèves des écoles de la région seront invités à assister à des projections gratuites de Toni, en famille, Un métier sérieux, et du documentaire de Nicolas Philibert Être et avoir (2002).



La sélection