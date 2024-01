Le programme Young French Cinema, proposé par Unifrance et Villa Albertine, met une nouvelle fois un accent particulier sur une jeune génération de cinéastes, aux commandes de films mêlant innovation visuelle et influences culturelles.



Œuvres indépendantes, documentaires de haut niveau et découvertes insolites, l'édition 2024 de Young French Cinema met une fois de plus en avant 10 longs-métrages et un programme de courts-métrages sélectionnés courant 2023 dans les plus grands festivals de cinéma du monde (Cannes, Toronto, Locarno…), afin de les rendre accessibles au public américain au-delà de New York et de Los Angeles.

À souligner également que sur les 10 films de la sélection, 9 ont été réalisés par des femmes.



La sélection 2024



Bilan de l'édition 2023

En 2023, une soixantaine de projections physiques des films YFC ont eu lieu dans une trentaine de villes américaines, générant environ 17 000$ de revenus pour les vendeurs et producteurs français.

Les films ont circulé dans dix-sept États américains parmi lesquels: Californie, Connecticut, Caroline du Nord, DC, Géorgie, Maine, Massachusetts, Minnesota, Missouri, New York, Ohio, Pennsylvanie, Texas, Washington, Wisconsin, ainsi qu'au Canada anglophone.

Pour la France, Un petit frère, Trois nuits par semaine et En roue libre sont les 4 longs métrages qui ont le mieux marché.

Deux tournées américaines ont également été organisées : l’une pour Rachid Hami (Pour la France) à NY, Philadelphie, Princeton, Austin et Saint-Louis, l’autre pour Florent Gouëlou (Trois nuits par semaine) à New York et à la Nouvelle Orléans. Ces voyages ont permis de belles rencontres avec le public et les étudiants américains.