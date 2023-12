Anatomie d'une chute conserve la tête du classement mensuel porté par 780 000 spectateurs. Acide et Pattie et la colère de Poséidon complètent le podium.

Un box-office français qui se renforce à l’international

Le cinéma français réunit près de 3 millions de spectateurs et génère 20 M€ de recettes en salle à l’international en novembre. La fréquentation mensuelle se révèle 39 % supérieure à celle d’octobre et est également la plus élevée des cinq dernières années pour un mois de novembre ! Le niveau de 2019 est dépassé pour le quatrième mois consécutif, un constat qui vient confirmer l’effectif retour du public et, par conséquent, renforcer la centralité de la salle de cinéma dans le cycle d’exploitation d’un film. Si les comédies et l’animation ont toujours le vent en poupe, les trajectoires réussies de maints drames et films de genre annoncent un plus grand éclectisme du profil des spectateurs, qui ne se limite plus au public familial de l’immédiat post-Covid-19. Ainsi, pour le deuxième mois consécutif, Anatomie d'une chute brille comme le titre hexagonal le plus vu sur grand écran hors de nos frontières. Exploité sur 22 marchés, il franchit le seuil symbolique de 1 million de tickets vendus à l’étranger ! Ce mois-ci, la Palme d’or séduit 200 000 nouveaux cinéphiles en Amérique du Nord (Neon et Entract, 374 000 et plus de 3,5 M$ de recettes cumulés) et réussit ses lancements allemand (Plaion, 1,74 M€) et britannique (Picturehouse/Lionsgate, 1,5 M€) en fédérant 170 000 spectateurs sur chaque marché. Sans aucun doute, Anatomie d’une chute gardera son statut d’ambassadeur tricolore dans les mois à venir.

Un nouvel entrant occupe la deuxième marche du podium grâce à sa carrière russe. Lancé dans près de 1 200 cinémas à travers le pays, Acide est choisi par 210 000 cinéphiles (Capella, 0,76 M€), un score qui se rapproche de celui engendré dans l’Hexagone (240 000). La Tour dessine une trajectoire très similaire au Pérou. Également film de genre, également présent pour la première fois dans le top 10 mensuel, il parvient même à réunir davantage de Péruviens (Star, 36 000 et 0,08 M€) que de Français (32 000). Les nouvelles sorties de Miraculous : Le film en République tchèque (Bontonfilm, 67 000 entrées et 0,48 M€) et en Slovaquie (Bontonfilm, 42 000 et 0,28 M€) lui permettent de figurer toujours parmi les titres français les plus plébiscités à l’international. Néanmoins il quitte le tiercé de tête après quatre mois consécutifs cédant ainsi la troisième place à un autre film animé accueilli, lui, par 125 000 Polonais (New Horizons, 0,57 M€) et 50 000 Brésiliens (Imagem, 0,18 M€) : Pattie et la colère de Poséidon. Quant à 3 jours max, il fait un bond en avant porté par 33 000 billets vendus en Ukraine (Kinomania, 0,13 M€), se rapprochant de son cumul en Russie (Global, 36 000 et 0,12 M€). Présent à l’affiche sur 15 territoires différents, Jeanne du Barry bénéficie de la plus vaste exposition mensuelle derrière Anatomie d’une chute (22) et devant Dogman (14). La partie basse du classement révèle des propositions qui sont vouées à se hisser tout en haut dans les prochains mois : le retour du duo Nakache-Toledano avec Une année difficile et le candidat français à l’Oscar du meilleur film international 2024 La Passion de Dodin Bouffant. Une mention spéciale va à Sur les chemins noirs : choisi par 36 000 cinéphiles allemands (X-Verleih, 0,23 M€), le drame débute en remportant la dernière place du top 10 local ; en l’espace d’une seule semaine, la carrière allemande passe devant la suisse (Pathé, 30 500 et 0,38 M€) et l’italienne (Wanted, 28 000 et 0,17 M€).



La Russie, l’Allemagne et l’Italie sur le podium des territoires

Comme de coutume, l’Europe demeure la première zone géographique d’exploitation en salle du cinéma français (83 % des entrées mensuelles). Le trio de tête des territoires reste inchangé par rapport à septembre et à octobre, mais pas l’ordre, la Russie retrouvant la première marche. On comptabilise plus de 100 000 billets vendus sur cinq autres marchés. À l’image d’octobre, hors Europe, on recense plus de 100 000 entrées et plus de 5 % de part de marché en Amérique du Nord, et ce encore grâce à Anatomie d’une chute, seul titre tricolore à fédérer plus de 100 000 spectateurs hors Europe. De même, l’Amérique latine revient dans la course portée par une fréquentation du cinéma français multipliée par trois en l’espace d’un mois à la suite des démarrages de Pattie et la colère de Poséidon (Brésil) et de La Tour (Bolivie et Pérou).



Le drame, l’animation et la comédie sont les plus plébiscités

En novembre, le drame conserve le titre du genre préféré à l’international (1,33 million de spectateurs, 46 % du total mensuel), et ce grâce aux percées d’Anatomie d’une chute et de The Old Oak (production minoritaire). La comédie et l’animation s’illustrent au sein du top 10 mensuel portées par deux titres chacune. Jeanne du Barry assure toujours la présence du biopic/histoire et Acide et La Tour redonnent des couleurs aux films de genre hexagonaux hors de nos frontières (285 000 entrées). Les productions majoritairement françaises (79 % des entrées totales) et celles en langue française (82 %) se taillent la plus large part des entrées du mois. Les spectateurs de ces dernières progressent davantage que ceux des films d’initiative française (+47 % contre +20 %) en un mois, tandis que l’offre de production minoritaire s’enrichit de l’arrivée du précité The Old Oak et des Inséparables. Pour conclure, 1,52 million d’entrées reviennent aux films labellisés Art & Essai (52 % du total mensuel), avec Anatomie d’une chute en chef de file.



Les films français dans les festivals internationaux en novembre 2023

Le Festival international du film d’animation d’Annecy, réputé pour être le plus grand événement mondial dédié à l’animation, a encore visé juste cette année concernant les productions françaises. Sélectionnés à Cannes, puis à Annecy, trois films français d’animation font la une des festivals de cette fin d’année et ce dans le monde entier. Linda veut du poulet !, récompensé par le Cristal du long-métrage, continue son aventure aux quatre coins du monde : de l’Amérique latine (São Paulo) à l’Asie (Tokyo), le film circule également dans les festivals européens à Berlin, Dublin, Gijón, Séville, Turin (Prix du meilleur scénario), et aux Pays-Bas (Prix du meilleur film pour enfants à CINEKID). Mon ami robot (minoritaire), lui aussi, continue sa course avec pas moins de neuf sélections en Asie, en Amérique du Sud et en Europe. Il recevra le Prix du cinéma européen du meilleur film d’animation aux European Film Awards début décembre. Enfin, les festivals asiatiques se succèdent également pour Mars Express. Déjà récompensé à Montréal (Prix du meilleur long-métrage Temps Ø) et en Corée du Sud au BIAF (Prix Special Distinction), il termine sa tournée 2023 notamment à Singapour, Hong Kong et Taipei.

Mars Express

> Cette analyse est téléchargeable en format PDF ci-dessous (version française uniquement).

> Cette analyse est rédigée sur la base des résultats recensés au 14 décembre 2023. Les chiffres étant constamment consolidés, le graphique créé automatiquement par le site va différer par rapport au tableau présent dans cette actualité.