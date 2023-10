Prenez part aux jeux-concours de MyMetaStories, en ligne et dans Minecraft® ! 🌟

Gagnez des goodies : des tee-shirts avec les mascottes Pops et Claps du festival, des carnets aux couleurs de l’affiche de la 1re édition, des stickers, de nombreux accès aux films sur MyMetaStories.eu et plein de surprises pour pleinement vivre l’expérience MyMetaStories dans Minecraft® telles que des licences Minecraft®, des clés steam, des cosmétiques de jeux et un tour d'Europe en train ! 🍿🎬