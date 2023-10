Plus de 200 participants français et allemands des secteurs du cinéma et de l’audiovisuel seront réunis pour participer à cette 21e édition qui se tiendra au Goethe-Institut Paris les mardi 10 et mercredi 11 octobre.

Cette année encore, les Rendez-vous franco-allemands proposent leur format renouvelé. Les participants auront ainsi l’opportunité d’assister à des panels, keynotes, études de cas, et de prendre part à des groupes de travail.

Les thématiques suivantes sont notamment proposées cette année :

Produire avec des plateformes : évolutions actuelles

Les applications de l’intelligence artificielle

Protéger notre souveraineté - développer notre identité culturelle

Étude de cas audiovisuelle autour de la coproduction européenne “In Her Car”

Étude de cas cinéma autour de la coproduction “Sonne und Beton”

Deux marchés, deux réalités : la distribution en France et en Allemagne

La manifestation sera ponctuée de moments festifs à différents endroits de la capitale, parmi lesquels le cocktail dînatoire d’ouverture au Comptoir Général le 10 octobre au soir, et le déjeuner offert par Cofiloisirs le 11 octobre au Goethe-Institut.

En écho à la 20e édition, qui était accolée à la Semaine du film français de Berlin, cette année, les Rendez-vous franco-allemands introduiront le Festival du Cinéma Allemand au Cinéma l’Arlequin à Paris. Ainsi, les participants des Rendez-vous seront également conviés au lancement de la 28e édition du Festival, avec en ouverture la projection du film La Salle des profs (Das Lehrerzimmer). Ils pourront ensuite rejoindre le bar Chez Prince pour la soirée de l’Atelier Network.

Pour la deuxième année consécutive et en partenariat avec l’OFAJ-DFJW, une délégation d’étudiants allemands et français aura l’opportunité d’assister à l’ensemble du programme des Rendez-vous franco-allemands et de participer à une rencontre exclusive avec des professionnels français et allemands.

Pour toute question, vous pouvez contacter rdv-unifrance@unifrance.org