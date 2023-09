Nous avons sélectionné 20 films – 7 longs-métrages et 13 courts-métrages – qui ont été présentés dans les plus grands festivals internationaux et provenant de toute l’Europe : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Estonie, France, Irlande, Macédoine du Nord, Ukraine, Pays-Bas, Serbie… pour n’en citer que quelques-uns.

L’ensemble du programme sera disponible en 6 langues européennes : allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais.

Les courts-métrages seront gratuits dans le monde entier et les longs-métrages accessibles à l’unité pour 1,99 € ou dans leur totalité pour 7,99 € le pack. Les longs-métrages seront gratuits en Amérique latine, en Afrique, au Proche et au Moyen-Orient. 🌎

Découvrez en images la sélection de cette 1re édition !

Les longs-métrages : science-fiction, récit initiatique, road-trip, drames, comédies dramatiques ou romantiques, découvrez les 7 longs-métrages de la sélection.

Les courts-métrages : en prises de vues réelles ou en animation, découvrez les 13 courts-métrages de la sélection.

Rendez-vous sur MyMetaStories.eu pour découvrir l’événement dans son intégralité et retrouvez toutes les informations dont vous avez besoin : catalogue, programme, disponibilité des films selon les territoires, tarifs, mode d’emploi pour l’expérience Minecraft®.

Pour profiter de l’expérience sur la plateforme globale MyMetaStories.eu, vous devez impérativement vous créer un compte !

Le catalogue de cette édition est également téléchargeable ci-dessous. ⬇️

🇪🇺🌟🎬🌎🍿👾

Initiative innovante portée par Unifrance et soutenue par le programme Europe Créative de la Commission européenne, MyMetaStories est un festival novateur de 20 films européens (courts et longs-métrages) unique en son genre, offrant une double expérience numérique. 🇪🇺

MyMetaStories aura lieu :

du 6 au 29 octobre 2023, les cinéphiles des quatre coins du monde auront accès aux films de la 1re édition, en ligne, sur les plateformes numériques

du 13 au 16 octobre 2023 pour l’expérience du festival dans Minecraft®. C’est le 1er festival de films dans le jeu vidéo !

⏳ J-10 avant l’ouverture du festival, n’oubliez pas de vous abonner aux réseaux sociaux de MyMetaStories !

MyMetaStories n’est pas un événement Minecraft® officiel, non approuvé ou associé à Mojang ou Microsoft.

MyMetaStories est un projet soutenu par le Programme Europe Créative Volet MEDIA de la Commission européenne.