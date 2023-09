La fin de l'été et le début de l'automne revêtent une importance capitale pour le cinéma français aux Etats-Unis que ce soit dans la course aux Oscars ou pour les stratégies de sortie.

Après la clôture récente du Festival de Telluride, qui marque traditionnellement le coup d'envoi de la nouvelle saison cinématographique et a présenté cette année quatre films français en sélection officielle - Anatomie d'une chute (photo - présentation du film en présence de Justine Triet, Sandra Hüller et David Thion), La Passion de Dodin Bouffant, Orlando, ma biographie politique et Tehachapi - le Festival de Toronto, réputé pour son amour du cinéma français, prend le relais avec une sélection impressionnante d'environ quarante films français dans toutes les sections, dont cinq premières mondiales : Bâtiment 5 de Ladj Ly, Une année difficile d'Olivier Nakache et Éric Toledano, La Vénus d'argent d'Héléna Klotz, HLM Pussy de Nora El Hourch, ainsi que Avant que les flammes ne s'éteignent de Mehdi Fikri.

La troisième étape majeure de la rentrée cinématographique en Amérique du Nord est le prestigieux NYFF au Lincoln Center, qui se tiendra du 29 septembre au 15 octobre et proposera une dizaine de longs métrages français. À noter que seuls deux films français réussissent le triplé Telluride/Toronto/NYFF : Anatomie d'une chute et Orlando, ma biographie politique. Plusieurs films ont la chance de combiner au moins deux de ces festivals clés, tels que L'Été dernier et La Bête, qui seront présentés à la fois au TIFF et au NYFF, ou encore La Passion de Dodin Bouffant, sélectionné à Telluride et au NYFF.

Du côté de Los Angeles, le mois d'octobre s'annonce particulièrement chargé avec, entre autres, la tenue du festival d'animation GKids Animation is film (du 21 au 23 octobre), de l'AFI Fest (du 25 au 29 octobre), et enfin de l'AFM (du 31 octobre au 5 novembre).

Au total, de Telluride à Toronto, de New York à Los Angeles, ce sont près de quarante artistes qui voyagent pour promouvoir le cinéma français dans toute sa diversité. Parmi eux : Justine Triet, Tran Anh Hung, Juliette Binoche, Ladj Ly, Bertrand Bonello, Paul B. Preciado, Catherine Breillat, Léa Drucker, Kaouther Ben Hania.

Lors de chacun de ces festivals, le bureau américain d’Unifrance travaille main dans la main avec les distributeurs et programmateurs américains et les producteurs et vendeurs français pour accompagner au mieux les voyages et l'accueil des artistes français à NY et Los Angeles. À ce propos, à partir du 1er septembre 2023, Unifrance réorganise sa présence aux États-Unis, particulièrement à Los Angeles, en accueillant Anne Takahashi, qui se joint à Adeline Monzier pour assurer la co-direction du bureau américain.