Miraculous : Le film conserve la tête du classement fort de plus de 3,2 millions de spectateurs ! Jeanne du Barry suit toujours en deuxième position et un nouvel entrant, Passages, clôt le podium.

Le box-office français à l’international explose en août

Le cinéma français réunit 4,8 millions de spectateurs et génère 21,2 M€ de recettes en salle à l’international en août. Il s’agit du plus haut niveau de fréquentation mensuel enregistré depuis début 2020 ! Si on comptabilise presque autant de films en exploitation et de nouveaux démarrages qu’en juillet, les entrées, elles, augmentent de 39 %. La forte reprise du box-office mondiale amorcée en juillet s’est poursuivie en août, et le cinéma tricolore a pu compter sur un porte-drapeau solide, Miraculous : Le film. En moins de deux mois, le film d’animation franchit la barre des 5 millions de spectateurs réunis à l’international, le premier titre français à y parvenir depuis Valérian et la Cité des mille planètes (2017, 30,6 millions d’entrées et 169,9 M€ de recettes), devenant ainsi la troisième production hexagonale d’animation de financement majoritaire la plus vue en salle à l’étranger des 25 dernières années, derrière Le Petit Prince (2015, 18,4 millions et 80,5 M€) et Arthur et les Minimoys (2006, 10,2 et 49,8 M€) ! Grâce à de nouveaux lancements réussis, Miraculous : Le film attire davantage de petits et grands que pendant le mois précédent, notamment 2,3 millions de Russes (Exponenta, 5,8 M€) et 445 000 Chinois (China Film, 1,7 M€), et comptabilise plus de 1,1 million de tickets vendus en Allemagne (8,9 M€). À lui seul, il est à l’origine de 2 entrées sur 3 du cinéma français en salle hors de nos frontières pendant le mois d’août. Miraculous : Le film débarquera sur de nouveaux marchés en septembre, sans oublier qu’il est disponible sur Netflix dans les trois quarts des pays étrangers (dont les Etats-Unis). Si cela n’avait pas été le cas, il aurait pu prétendre détrôner Le Petit Prince…

Malgré la domination de Miraculous, d’autres films hexagonaux s’illustrent ce mois-ci, à commencer par les deux autres accédant au podium. Jeanne du Barry totalise ainsi plus de 1 million d’entrées à l’étranger, dont 903 000 en Russie (Russian World Vision, 3,5 M€) et 46 000 en Pologne (Gutek, 0,2 M€), sans oublier son début de carrière prometteur en Italie (Medusa/Notorious, 63 000 entrées et 0,41 M€). Passages, nouvel entrant, entame sa tournée internationale sous bannière Mubi et s’invite sur une dizaine de marchés, porté notamment par 0,4 M$ de BO en Amérique du Nord (40 000 entrées environ) et 20 000 billets vendus au Mexique (0,08 M€). On signale aussi le retour au sein du top 10 mensuel de 10 jours encore sans maman, et ce grâce à 49 000 entrées en Russie (Atmosfera, 0,2 M€) et 14 000 en Hongrie (Big Bang, 0,07 M€), et l’arrivée des Jeunes Amants, apprécié par 56 000 Allemands (Alamode, 0,5 M€). Toujours outre-Rhin, Rumba la vie continue de séduire les cinéphiles et affiche désormais 151 000 entrées (Neue Visionen, 1,3 M€), tout comme Pattie et la colère de Poséidon et ses plus de 74 000 fans dans les pays nordiques (0,8 M€).

Passages

La Russie, l’Allemagne et la Chine sur le podium des territoires

Comme de coutume, l’Europe demeure la première zone géographique d’exploitation en salle du cinéma français. Mais, l’Europe occidentale et l’Océanie étant les seules régions où ses spectateurs baissent en août, c’est la partie centrale et orientale du vieux continent qui lui permet de conserver son leadership. 63,5 % des spectateurs d’août sont originaires des pays de l’Est, un record ! Grâce à la sortie chinoise de Miraculous, l’Asie offre plus de 500 000 entrées à la France. Compte tenu des performances précédemment illustrées, ce n’est pas étonnant de trouver la Russie (2,8 millions), l’Allemagne (509 000) et la Chine (445 000) sur le podium mensuel des territoires selon les spectateurs. Seuls deux autres totalisent plus de 100 000 entrées, la Pologne (147 000) et la Hongrie (102 000).

L’animation, le biopic et la comédie sont les plus plébiscités

Miraculous : Le film permet à l’animation de demeurer le genre préféré à l’international, avec une fréquentation supérieure à celle de juillet (3,3 millions d’entrées, 69 % du total). Grâce à la belle trajectoire de Jeanne du Barry, le biopic voit le nombre de spectateurs presque inchangé d’un mois à l’autre (512 000), de même que la comédie/comédie dramatique (490 000), portée par ses nombreux ambassadeurs (10 jours encore sans maman, Les Jeunes Amants, Mon crime et 2 autres titres du top 10 mensuel ci-dessous). L’autre genre à afficher une progression en août est le drame (361 000, +11 %), poussé par l’arrivée de Passages. Les titres français labellisés Art et Essai sont à l’origine de 1 entrée sur 5 pendant le mois analysé, soit 1 million de billets vendus (Jeanne du Barry, Passages et Mon crime composent le tiercé de tête). Les productions majoritairement françaises (95 % des entrées totales) et celles en langue française (94 %) se taillent la plus large part des entrées du mois ; celles de financement minoritaire atteignent leur bas annuel (217 000 entrées), tandis que celles en langue étrangère tirent profit de Passages pour rebondir (302 000, +39 %).

Les films français dans les festivals internationaux en juillet et août 2023

En juillet et en août, ce sont près de 300 films français (majoritaires et minoritaires) qui ont été sélectionnés dans les festivals internationaux les plus importants. Parmi eux, trois œuvres représentatives de la diversité des productions et coproductions françaises du moment sont particulièrement sollicitées. En premier lieu, il y a évidemment la Palme d'or 2023 Anatomie d'une chute de Justine Triet, qui était à l’honneur de quatre festivals cet été, dont celui de Karlovy Vary, celui de Locarno et celui de Telluride (photo ci-dessous). Ensuite, Passages d’Ira Sachs, qui avait été découvert en début d’année à Sundance, est sélectionné aux festivals New Horizons à Wrocław et à Édimbourg. Enfin, Eureka de Lisandro Alonso, présenté pour la première fois lors du dernier Festival de Cannes, est montré à Munich et à New Horizons. Les spectateurs du Festival de Melbourne et ceux du Festival de Jérusalem ont pu découvrir ces trois longs-métrages, tous programmés par ces manifestations. Le Festival New Horizons à Wrocław, avec 58 œuvres françaises (à la fois de financement majoritaire et minoritaire), détient le record d’intérêt pour les films hexagonaux, mais celui de Karlovy Vary (35) et celui de Locarno (30) ont aussi montré une grande ouverture aux films français durant cette période.

