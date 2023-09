Unifrance : Comment est née la série Mystery Lane ? Avez-vous des anecdotes à nous partager sur sa genèse ?

Josselin Charier Josselin Charier : Quand on produit, comme nous, des programmes TV destinés aux enfants, on pense forcément, en créant un nouvel univers de série, aux œuvres, aux personnages et aux univers qui ont marqué notre propre enfance.

Dans notre panthéon personnel, l’œuvre de Conan Doyle et le personnage de Sherlock Holmes, capable de résoudre des énigmes impossibles, figurent en bonne place.

Autre référence de notre enfance, Scooby-Doo nous a apporté nos premiers frissons fantastiques, par son atmosphère "creepy" californienne mâtinée d'humour burlesque, et dont le succès jamais démenti prouve que l’investigation est un genre incontournable.

Mais dans Scooby-Doo, si la narration fait la part belle à l'action, la phase d'investigation, elle, est traitée assez sommairement, comme un prétexte, sans s’appesantir sur la collecte d'indices, ni sur le processus de déduction nécessaire à la découverte de la vérité, comme c'est le cas chez Conan Doyle.

Notre intention avec Mystery Lane, c'est de proposer aux plus jeunes une série d'investigation à l'atmosphère aussi mystérieuse et marquante que celle de Scooby-Doo, mais en remettant le travail d'enquête et le suspens qui va de pair au centre de l'action. Nous avons choisi de situer nos histoires dans le monde des animaux pour opérer un décalage par rapport à la réalité quotidienne et nous adresser plus directement à l’imaginaire des enfants.

Quel est le pitch de la série en quelques lignes ? Comment se distingue-t-elle des précédentes productions de Hari ?

Josselin Charier : Il se passe d'étranges phénomènes à Londres. Un seul animal est capable d'affronter de pareilles énigmes, aux limites du surnaturel : Clever, une hamster, détective de son état. Elle est dotée d’un sens de l’observation et de la déduction prodigieux qui laisse le commun des animaux sans voix.

Mais parfois les choses ne se passent pas comme prévu... Elle peut alors compter sur son petit frère Bro, qui est toujours prêt à prendre des risques et à attaquer des adversaires bien plus gros que lui.

Sauront-ils résoudre ces énigmes sur lesquelles Scotland Yard se casse les dents ?



On sent que l’esthétique est extrêmement travaillée, pouvez-vous nous parler des choix techniques et artistiques qui ont été faits ?

Chez HARI, c’est l’histoire qui prime — et dans Mystery Lane, les histoires nous entraînent dans des lieux très différents, avec des atmosphères variées, et font intervenir énormément de personnages ! Alors que l’économie de la série pousse vers une limitation des assets (décors et personnages), la variété des épisodes de Mystery Lane exige l’inverse.

Cette richesse se ressent et contribue au caractère exceptionnel de la série. Mais au-delà de la profusion des assets, la production a porté une attention particulière aux détails — qu’il s’agisse des textures, du lighting, des fourrures des personnages, ou de la qualité d’animation. Tout au cours de la production, nous avons fait du sur-mesure pour chaque histoire, pour chaque séquence, plutôt que du générique réutilisable dans chaque épisode.

En poussant les curseurs de la qualité dans chaque département, nous nous rapprochons du cadre d’une production TV, et du niveau de qualité et d’exigence des films d’animation.



Comment avez-vous convaincu les différents partenaires qui ont soutenu le projet, ainsi que les premiers acheteurs ? Le succès mondial de Grizzy et les Lemmings vous a-t-il ouvert des portes ?

La réputation du studio pour le soin apporté au storytelling et à l’animation nous précède forcément quand nous pitchons une nouvelle série. Après deux saisons produites pour Grizzy & les Lemmings, nous avions déjà la confiance de nos partenaires et suscitions l’intérêt de l’industrie en général. Quand nous avons décidé que la mouture de Mystery Lane était solide et pouvait être présentée aux potentiels partenaires, le terrain était déjà favorable.

Les deux séries sont cependant très différentes en termes de contenu, de format, de thématique, cela nous fait dire que si le succès de Grizzy & les Lemmings a pu ouvrir des portes de discussion certes, c’est le caractère propre de Mystery Lane qui a convaincu. Enfin, Grizzy & les Lemmings est une comédie slapstick sans dialogue d’une durée par épisode de 7 minutes, quand Mystery Lane est une série comédie et aventure avec une narration sophistiquée et des histoires complexes qui se déroulent sur 22 minutes.

Les aventures de Clever et Bro rencontrent déjà un franc succès dans plusieurs pays, que ce soit critique ou en termes d’audience…

Disney Channel en Allemagne a enregistré des parts de marché nettement supérieures à la moyenne de la chaîne auprès des enfants de 3 à 13 ans, ainsi que de très fortes parts de marché auprès de leur cible clé, les enfants de 6 à 9 ans.

La SVT (SVT Barn), le diffuseur public suédois, est également très enthousiaste.

Nos autres partenaires lancent la série dès maintenant ou sous peu, profitant de l'élan de la rentrée scolaire. France Télévisions, par exemple, a lancé la série sur Okoo le 30 août, et le linéaire suivra dans les prochains jours !

Quelles sont vos ambitions pour la suite ? Y a-t-il des territoires que vous souhaitez atteindre en particulier ?

Sky is the limit ! Dans la région EMEA, nous sommes accompagnés par des partenaires très forts, comme France Télévisions, Disney Allemagne, ITV au Royaume-Uni, etc., et nous annoncerons bientôt d'autres partenaires clés pour la région, mais il y a encore beaucoup d’autres pays et nous parlerons avec eux aux Rendez-vous d'Unifrance à Biarritz et au MIPCOM. Nous espérons que les réactions très positives que nous recevons des premiers acheteurs convaincront d'autres pays de l'opportunité qui s'offre à eux !

L'Asie et l'Amérique latine sont tout aussi importantes pour nous, nous savons que les enfants adorent les séries d'investigation en Amérique latine, et nous discutons avec plusieurs partenaires là-bas, mais aussi en Asie. En ce qui concerne l'APAC, ABC a été l'un des premiers partenaires à faire confiance à la série, et ils viennent juste de commencer la diffusion.

Nous avons produit Mystery Lane en anglais comme première langue et nous nous concentrons donc sur les États-Unis, d'autant plus que notre objectif est de produire d'autres saisons, comme nous l'avons fait avec Grizzy & les Lemmings, et de développer la propriété intellectuelle à l'échelle mondiale en la développant au-delà du petit écran.

Nous disons de cette série qu'elle est "un nouveau classique" parce que nous pensons qu'elle a la possibilité de devenir un succès mondial que les enfants du monde entier la soutiendront, comme en témoignent les premiers résultats d'audience et les premiers retours !

La rentrée est donc un temps fort pour Mystery Lane puisque les aventures de Clever et Bro arriveront sur France Télévisions, avez-vous d’autres actualités à nous partager ?

ABC en Australie vient de mettre les épisodes en ligne sur sa plateforme, avant diffusion à l'antenne. C’est un processus courant désormais — France Télévisions fait de même comme mentionné précédemment. Il en va de même pour Télé Québec, et YLE, le radiodiffuseur public finlandais, qui devraient suivre cet automne puisque nous venons de signer avec eux.

Nous aurons bientôt d'autres annonces à faire, c'est une période passionnante pour Mystery Lane et HARI en général !