Un renouvellement des acheteurs au marché

Plus de 200 acheteurs sont attendus, en provenance de 48 pays des 5 continents. Pour la seconde année consécutive, Unifrance a également convié aux Rendez-vous les principaux diffuseurs français.

Pour 16,5 % des sociétés accréditées, il s’agit d’une première participation aux Rendez-vous, à l’instar de HBO Max Nordic (Scandinavie), Talking Pictures TV (Royaume-Uni), Current Time TV (République tchèque), Kino Polska TV (Pologne), Nessma TV (Tunisie), POPS Worldwide (Vietnam), TV Monaco (Monaco) ou encore de la société inflight Moment (France). Les sociétés Al Jazeera (Qatar), NHK Enterprises pour sa chaîne Mystery Channel (Japon) ainsi que ZDF Studios (Allemagne) renouvelleront également leur présence, avec une première participation d’acheteurs positionnés sur des genres non représentés lors des précédentes éditions.

Parmi les sociétés présentes, 9,9 % sont des sociétés de VàD, à l’image de Sooner / EYZ Media (Allemagne), Proximus (Belgique), SK Broadband (Corée du Sud), Pluto TV South Hub (Espagne), France Channel (États-Unis), Olympusat (États-Unis), OTTera (États-Unis), United Media (Serbie), blue Entertainment AG (Suisse) ou True Visions (Thaïlande).

Côté distributeurs, 58 sociétés françaises sont attendues.

> Retrouvez la liste complète des sociétés participantes ici.

Une riche offre de programmes

En 2022, la plateforme de visionnage d’Unifrance avait fait peau neuve pour permettre aux acheteurs de découvrir, avec davantage de souplesse, l’offre pléthorique de programmes proposée par les distributeurs français.

Cette année, c’est grâce à un outil de visionnage optimisé, offrant aux distributeurs français des possibilités d’éditorialisation et de mise en valeur de leurs programmes améliorées, que les acheteurs pourront découvrir les plus de 1 000 programmes proposés, représentatifs de la diversité de la création audiovisuelle française. Une nouvelle fois, la plateforme donne la possibilité pour chaque société de mettre en lumière un programme-phare sous forme de highlight, avec une visibilité privilégiée sur la Screening Room dédiée à l’événement.

Cette plateforme ouvrira aux acheteurs dès le jeudi 24 août 2023. Les participants pourront également visionner l’ensemble des programmes directement sur le marché, à Biarritz, au sein d’un espace vidéothèque dédié.

Une présence artistique record

Dans le cadre de sa stratégie renforcée en matière de promotion internationale, en particulier du côté audiovisuel, de nombreux artistes et équipes artistiques sont attendus sur la durée de l’événement, avec une mobilisation inédite cette année.

Les personnes accréditées pourront ainsi découvrir en avant-première les deux premiers épisodes de la Saison 3 de la série Parlement, vendue par France tv distribution, en présence du créateur et réalisateur Noé Debré, et des comédiens Xavier Lacaille et Liz Kingsman.

Du côté des déjeuners et dîners thématiques organisés à l’occasion des Rendez-vous, les équipes artistiques feront également le déplacement pour présenter leurs programmes et rencontrer les acheteurs internationaux.

Seront ainsi présents pour la série de fiction Tout cela je te le donnerai, vendue par Film & Picture, Dolores Redondo, autrice du roman "Todo esto te daré", dont la série est adaptée ; Pascal Fontanille, scénariste ; ainsi que le comédien Bruno Solo.



Le créateur et réalisateur de la série Athleticus, Nicolas Deveaux, fera également le déplacement à Biarritz pour la soirée organisée par Xilam Animation autour de sa collection de programmes autour du sport.



Enfin, ce sera le réalisateur Benjamin Clavel qui représentera son documentaire Matrix : Génération, vendu par The Party Film Sales, lors de la soirée de clôture des Rendez-vous.



> Retrouvez l’ensemble des déjeuners et soirées thématiques ici.

Une mise en valeur des Rendez-vous sur les réseaux sociaux

Unifrance profitera de la présence des équipes pour aller à la rencontre des artistes qui participent au rayonnement de la création audiovisuelle française et réaliser une série de capsules vidéo à destination du grand public étranger, à découvrir sur les réseaux sociaux de l’association.



Côté volet professionnel, Unifrance rencontrera les acheteurs internationaux et les distributeurs français, afin d’échanger avec eux sur les recettes du succès des programmes français à l’international.

Les chiffres de l’export audiovisuel français 2022 dévoilés à Biarritz

Le lundi 4 septembre 2023, le CNC et Unifrance co-présenteront les chiffres 2022 de l’export des programmes audiovisuels français lors d’une conférence de presse qui se déroulera au Bellevue depuis la salle Vagues et qui sera également retransmise en ligne, en anglais.

Les 29es Rendez-vous d’Unifrance à Biarritz bénéficient du précieux soutien de : Gouvernement français, CNC, PROCIREP et de la ville de Biarritz. Unifrance remercie également les fournisseurs officiels de l'événement : Brimoncourt et Estandon ; ainsi que les partenaires média qui l'accompagnent : C21, Écran Total, Prensario et TBI.