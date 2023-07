Box-office international de l’animation française (Premier semestre 2023)

L’animation française conforte son rôle incontournable dans le rayonnement du cinéma français sur les écrans étrangers en 2023 ! Depuis le début de l’année, elle compte dans ses rangs un des quatre titres millionnaires et cinq autres réunissant plus de 100 000 cinéphiles. L’offre tricolore, qui s’est étoffée au fil des dernières années, trouve sa place sur un marché mondiale porté par les films familiaux, de plus en plus plébiscités par le public.

Top 5 des films d'animation selon leurs entrées à l'international entre janvier et juin 2023

* Production de financement minoritairement français.

Seul titre inédit du top 5, Pattie et la colère de Poséidon frappe fort en comptabilisant plus de 1,2 million d’entrées depuis fin janvier ! Le film a réuni plus de 300 000 petits et grands au Royaume-Uni & Irlande (StudioCanal UK, 2,64 M€ de recettes), un seuil qu’il manque de très peu en Russie (VolgaFilm, 0,82 M€), sans oublier les 114 000 tickets vendus en Italie (Notorious Pictures, 0,71 M€). La petite souris s’est hissée à la deuxième place des classements croate et slovaque, et à la troisième du bosnien, du russe et du sudafricain, la semaine du démarrage.

Quant au Le Petit Nicolas - Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? et à Pil, leur présence au sein du top 5 est principalement assurée par un exploit local. Dans le cas du Petit Nicolas, il a été découvert par 254 000 Polonais (Monolith Films, 0,89 M€), tandis que la princesse rebelle a charmé 110 000 Roumains (Cay, 0,44 M€). Il s’agit respectivement des première et troisième meilleures carrières étrangères pour ces films.

Ce sont les marchés asiatiques qui prolongent les tournées internationales des productions minoritaires Hopper et le hamster des ténèbres – grâce à 92 000 entrées en Chine (China Film, 0,38 M€) et à 73 000 en Corée du Sud (First Run, 0,46 M€) – et Vaillante – 49 000 au Vietnam (CJ HK, 0,16 M€), sans oublier 30 000 spectateurs en Grèce (Feelgood, 0,78 M€).

Absent de très peu du top 5, Ernest et Célestine - Le Voyage en Charabie est l’autre film d’animation ayant réuni plus de 100 000 spectateurs depuis le début de l’année (172 000 et 1,08 M€ au cumul).

L’été s’annonce prometteur pour les productions animées hexagonales hors de nos frontières, car, en plus des nombreux nouveaux lancements des films précités, deux titres très attendus vont faire leur arrivée : Miraculous : Le film et Les As de la jungle 2 !

Les prochaines sorties en salles*

* Les sorties citées sont susceptibles d’être annulées ou reportées.

