La phase de préinscription à la 21e édition des Rendez-vous franco-allemands du cinéma est ouverte !

Les Rendez-vous sont organisés par Unifrance, German Films et l'Académie Franco-Allemande du Cinéma, en partenariat avec le CNC et la FFA, le BKM, Arte GEIE, ARTE France, l’Office franco-allemand pour la Jeunesse OFAJ-DFJW, l’Institut Français d'Allemagne et le Goethe-Institut Paris. La manifestation bénéficie également du soutien de Tour de Film et de la PROCIREP.



En écho à l’édition 2022 des Rendez-vous franco-allemands liée à la Semaine du film français en Allemagne, l’événement sera cette année acollé au Festival du Cinéma Allemand Paris qui se tiendra pour sa part du 11 au 15 octobre 2023.



Les 175 professionnels français et allemands accrédités auront la possibilité de participer à de nombreux temps d’échange aux formats variés, parmi lesquels des conférences, des keynotes, des groupes de travail et des moments conviviaux incluant la soirée d’ouverture du Festival du Cinéma Allemand Paris, le 11 octobre.



Lors de cette édition 2023, les thématiques suivantes seront abordées :

Dans le cadre d’un panel introductif, l’avenir de l’industrie cinématographique et audiovisuelle

La souveraineté culturelle en danger : comment préserver l’identité européenne ?

France et Allemagne, deux marchés, deux réalités

Financement et distribution : études de cas cinéma & TV

Produire avec les plateformes : évolutions en France et en Allemagne

L’intelligence artificielle, quo vadis propriété intellectuelle ?

Avis de tempête sur les secteurs cinématographique et audiovisuel : débat participatif autour des sujets qui font l’actualité

Remise du Prix de l’Académie franco-allemande du cinéma

Et de nombreux autres sujets : production et impact écologique, inclusion, dynamiques de pouvoir au sein de l’industrie, Metaverse…

Enfin, en partenariat avec l’Office franco-allemand pour la Jeunesse - OFAJ/DFJW et pour la deuxième année consécutive, 10 étudiants français et allemands sélectionnés participeront aux Rendez-vous franco-allemands et seront conviés en particulier à un échange privilégié avec des professionnels qui leur présenteront leur métier et répondront à leurs questions.

Pour participer

Si vous souhaitez participer aux Rendez-vous franco-allemands du cinéma 2023, merci de contacter Unifrance à l’adresse rdv-unifrance@unifrance.org.

Merci de bien vouloir noter que la phase de préinscription se terminera le jeudi 20 juillet.