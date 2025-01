MyFrenchAnimationDays s’est déroulé en trois temps forts :

Les Ateliers Découverte : Un pont vers la jeunesse

Les Ateliers Découverte, destinés aux enfants de 3 à 10 ans, avaient pour but de stimuler la créativité et l'imaginaire chez les plus jeunes et d’apprendre en s’amusant. Ces ateliers se sont déroulés autour de 4 séries d’animation : Edmond et Lucy (MIAM! Animation), Gigantosaurus (Cyber Group Studios), Simon (SuperLapin) (GO-N Productions), et Zig et Sharko (Xilam Animation).

Des kits pédagogiques créés avec l’aide des producteurs et d’une pédagogue ont été distribués dans 52 classes et écoles francophones à l’international. Ces kits incluaient des vidéos pédagogiques sur la création d’une animation et un dossier pédagogique pour guider les activités en classe avec en outre un épisode complet de chacune des séries à disposition des élèves. Grâce à ce dispositif, Les enfants ont pu ainsi découvrir la finalité du travail d’animation.

Les retours d'expérience des écoles ayant participé au programme Ateliers Découverte ont été particulièrement positifs, témoignant du succès de cette initiative auprès des élèves et des enseignants. Les élèves ont été fascinés par les étapes de création d'un dessin animé, réalisant l'ampleur du travail nécessaire. Les enseignants ont salué le kit pédagogique pour sa simplicité et son adaptabilité, particulièrement appréciables en période de programmes scolaires chargés.





De plus, dans le cadre de ces ateliers, un concours facultatif de dessin a permis aux élèves de présenter leur vision des personnages animés et de leur environnement. Le jury était constitué de trois acheteurs audiovisuels internationaux, Vicky Schröderus (YLE), Franck Dietz (Super RTL), Telidja Klai (VRT) ainsi que du directeur du Festival international du film d’animation d’Annecy, Mickaël Marin, et de la Déléguée Générale de l’AFCA, Isabelle Vanini.

Le jury s’est réuni le 16 janvier dernier et a distingué 4 classes :

Classe CM1, Lycée Français International de Canton, Chine, pour un dessin captivant, combinant collage et dessin traditionnel, et intégrant des éléments du Vendée Globe.

Classe CE2, International School of San Antonio, Texas, États-Unis, reconnue pour son souci du détail et sa maîtrise graphique.

Classe CE2, Lycée Français International de Canton, Chine, pour une œuvre mêlant humour et innovation graphique.

Classe petite section-moyenne section du même lycée, saluée pour son originalité et sa créativité.

MyFAD Online Talks : Un pont entre créateurs d’animation et étudiants de la filière

Les MyFAD Online Talks ont, quant à eux, offert une plateforme dynamique pour les étudiants et professionnels du monde de l'animation. Modérées par Daniela Elstner, ces rencontres en ligne ont permis de dialoguer avec des figures emblématiques de l'industrie.

Le premier talk, "Avec Jérémy Zag et Aton Soumache : Découvrez le monde de l’animation" a rassemblé Jérémy Zag, fondateur et PDG de ZAG, ainsi qu’Aton Soumache, président de The Magical Society. La discussion a porté sur le succès mondial, à la fois audiovisuel et cinéma, de Miraculous : Les Aventures de Ladybug et Chat Noir, explorant la création d’un univers à la fois unique et international. Le duo a plongé les participants dans l'univers fascinant de l'animation, partageant des informations précieuses sur la conceptualisation et la production de séries animées qui résonnent à l'échelle mondiale.

Le deuxième talk "Avec John Coven et Briana Yarhouse : Comment devenir animateur ?" a rassemblé John Coven, directeur du département de film d'animation à l'école Gobelins - L'École de l'Image, et Briana Yarhouse, directrice de la Journée internationale de l'animation à l'ASIFA et directrice du programme d'animation à l'Interlochen Center for the Arts. L'animation a été abordée comme un langage universel. Les deux intervenants ont évoqué les différentes possibilités qui s’offrent aux jeunes pour s'engager dans la carrière d'animateur, des écoles spécialisées aux opportunités de carrière, offrant des conseils pratiques et des anecdotes personnelles pour inspirer les futurs animateurs.

Ces talks ont été captés et sont en accès libre sur la chaîne YouTube d'Unifrance.

Séances spéciales dans les salles : L'animation rencontre son public

En Norvège et en Pologne, le film Sirocco et le royaume des courants d’air a captivé le public. En Norvège, la séance a été enrichie par la présence du responsable du doublage de la société Nordubb et de Josfine, qui prête sa voix au personnage principal, en collaboration avec Another World Entertainment. En Pologne, le film a été introduit par le réalisateur Benoît Chieux lors d'un événement spécial qui comprenait également un atelier artistique et un goûter, réunissant 150 enfants de cinq écoles bilingues de Varsovie.

Au Royaume-Uni, deux projections ont été organisées, en collaboration avec l’Institut français sur place : Mars Express, qui a attiré un public passionné de science-fiction, et La Sirène, introduite par une interview de la réalisatrice Sepideh Farsi, offrant ainsi une valeur ajoutée à l'expérience cinématographique.

En Italie, les premières de Flow à Rome et Milan, organisées par le distributeur Teodora Film, ont fait salle comble. Le calendrier s'est clôturé par une séance festive de fin d’année avec Le Grand Noël des animaux, en collaboration avec le distributeur Satine Film.



Vers une seconde édition encore plus riche pour promouvoir la richesse et la diversité de l’animation française !

Forte du succès de cette première édition, Unifrance mettra tout en œuvre pour reconduire une deuxième édition de MyFAD avec ces temps forts qui seront enrichis d’autres initiatives en partenariat avec les institutions, les professionnels, français et internationaux.