Dates

L’opération s’articulera autour de la Journée mondiale de l’animation (28 octobre) organisée par l’ASIFA (Association internationale du film d'animation), et se déroulera du 11 au 31 octobre 2024, dates de la Fête du cinéma d’animation en France pilotée par l’AFCA (Association française du cinéma d’animation).





Programme



Le projet MyFrenchAnimationDays consiste en trois temps forts qui ciblent tous les âges et le grand public.

1 - Ateliers de découverte dans les écoles

Pour les écoles selon 3 niveaux : maternelle, CP/CE1/CE2 et CM1/CM2 (de 3 à 10 ans) afin de leur permettre d’apprendre en s’amusant, d’explorer tout en stimulant leur curiosité et de développer leur propre imaginaire.

Chaque enseignant / classe recevra un kit pédagogique conçu par Unifrance en collaboration avec une institutrice, comprenant :

Un épisode de chaque série pour une projection en classe

Des vidéos pédagogiques expliquant les coulisses de ces séries

expliquant les coulisses de ces séries Des fiches pédagogiques pour guider les enseignants et un jeu concours

Les 4 séries proposées pour cette 1ère édition sont les suivantes :

Découvrez les coulisses de ces séries grâce aux vidéos pédagogiques créées dans le cadre de l'opération.

2 - Talks en ligne

Pour tous publics, notamment étudiants et professionnels.

Deux rencontres (en anglais) modérées par Daniela Elstner, directrice générale d'Unifrance, seront à regarder en direct en ligne.



Talk en ligne #1 : "Avec Jeremy Zag et Aton Soumache: Découvrez le monde de l’animation"

« Miraculous : Le film : une discussion avec le créateur et le producteur. Deux succès mondiaux, une série et un film, un duo dynamique, comment devient-on créateur d'un univers aussi unique, à la fois français et international ? Unifrance vous invite à plonger dans le monde fascinant de Jeremy Zag et Aton Soumache ».



Jérémy Zag est PDG, fondateur de ZAG / Réalisateur, compositeur et producteur de Miraculous : Le film. Aton Soumache est président honoraire de Mediawan Kids & Family / président de The Magical Society.



Le 14 octobre 2024, à 16h00 (UTC+2)

Talk en ligne #2: "Avec John Coven et Briana Yarhouse : Comment devenir animateur ?"

« L'animation nous invite dès le plus jeune âge à nous identifier à des héros et des héroïnes, à nous immerger dans des univers. Elle peut créer des vocations, dessiner, inventer, parler dans ce langage universel. Mais comment et quand s'y intéresser ? Quelles écoles pour quels métiers ? »

John Coven est directeur du département de cinéma d'animation de l'école française Les Gobelins. Briana Yarhouse est directrice de la Journée internationale de l'animation à l'ASIFA (Association internationale du film d'animation) et directrice du programme d'animation à l'Interlochen Center for the Arts.

Le 16 octobre 2024, à 16h00 (UTC+2)

3 - Séances spéciales

Des projections physiques en salles à l'international seront organisées du 11 octobre à fin 2024, pour tout public, par les distributeurs locaux de plusieurs pays européens mais également par plusieurs Instituts français.

Ces séances spéciales seront annoncées très prochainement !

Partenaires

Le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, l’Institut français, l’Association Internationale du Film d'Animation (ASIFA), l’Association Française du Cinéma d'Animation (AFCA), le Festival d’Annecy, traditionnel partenaire d’Unifrance.



Contacts

Unifrance – Service Initiatives Transversales