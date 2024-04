À cette occasion, Unifrance déploiera plusieurs dispositifs d’accompagnement des films et des professionnels, tout d’abord grâce à des aides au voyage à destination des cinéastes en partenariat avec La Scam (Société Civile des Auteurs Multimédia), afin d’encourager la promotion des films à l’international.



D’autre part, un Unifrance Doc Award sera décerné par un jury de professionnels, en partenariat avec TitraFilm, à l’un des 5 projets français en développement, présentés dans le cadre du forum de coproduction de Visions du Réel :

Dreams of the Wild de Oaks de Marjan Khosravi

de Oaks de Marjan Khosravi GEN_ de Gianluca Matarrese

de Gianluca Matarrese Magnetic Letters de Demie Dangla

de Demie Dangla The House of Shadows de Amine Hattou

de Amine Hattou The Last Days of the Hospital de Mehran Tamadon



Enfin, Unifrance organisera le 15 avril un French Docs Drink en partenariat avec l’Ambassade de France en Suisse pour célébrer la présence française à Visions du Réel et permettre un temps de networking entre professionnels français et étrangers.



Pour plus de renseignements : johanna.vonhessen@unifrance.org / marlene.cha@unifrance.org

Site du festival : https://www.visionsdureel.ch/en/

Le documentaire français à Visions du Réel 2024

Compétition internationale

Grand Angle

Projections spéciales

Highlights

Compétition nationale

Burning Lights

Compétition internationale courts et moyens-métrages

Court-métrage - Opening Scenes