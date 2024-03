Ce programme, adressé aux sociétés de production émergentes, aidera les trois professionnels sélectionnés à élargir leurs horizons de collaboration, de relations et de partenariats : une étape essentielle pour ceux et celles qui souhaitent comprendre comment naviguer dans l'univers passionnant de la (co)production internationale.

Match Me! est une plateforme de networking à destination des producteurs émergents qui développent actuellement un premier ou second long-métrage.

En 2024 les participants de quatorze pays du Monde se retrouveront autour de ce programme, qui se déroulera du 9 au 11 août.

Les producteurs et productrices sélectionnés auront l’opportunité unique de présenter leur société et leurs projets, de chercher de potentielles coproductions et financements, de rencontrer des acheteurs et distributeurs grâce à un service de matchmaking personnalisé, et de participer aux déjeuners professionnels organisés par l’équipe de Locarno Pro.

Unifrance invite les producteurs français intéressés

à candidater avant le 26 avril 2024

Critères d’éligibilité :

Avoir déjà produit des courts-métrages

Développer actuellement un projet de premier ou second long-métrage (entre 2 et 5 ans d’expérience)

Être adhérent d’Unifrance

Envoyez votre candidature ici

Pour plus d’informations sur le programme Match Me ! 2024

Vous trouverez ici l’annonce de l’appel à candidature sur le site du Festival de Locarno.

*Dans le cadre du partenariat, Unifrance prendra en charge les frais de participation au programme et d’hébergement.

Le transport reste à charge du participant. Les candidatures doivent être présentée en langue anglaise.