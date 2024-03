Depuis plus de 20 ans, la sélection du Prix Unifrance du court-métrage a pour ambition de mettre en lumière l’audace créatrice et le potentiel international des jeunes cinéastes et producteurs. Notre mission est d’être aux côtés de ces talents pour que leurs œuvres aillent à la rencontre des publics et professionnels du monde entier et témoignent du renouveau permanent de la création.