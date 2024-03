L'animation tricolore boucle en beauté son exceptionnelle année 2023 et entame de bon pied 2024 ! Si on retrouve les 3 mêmes titres parmi les films animés français les plus vus sur grand écran hors de nos frontières, leurs trajectoires, elles, diffèrent.

* Film de financement minoritairement français.

Leader indétrônable de 2023, Miraculous : le film demeure le titre le plus plébiscité par les spectateurs étrangers dans les salles obscures. Près d'un demi-million de nouveaux tickets vendus sont comptabilisés entre octobre 2023 et janvier 2024, ce qui permet au film de franchir la barre des 7 millions ! Miraculous peut compter sur de nouveaux lancements réussis, notamment le roumain (Ro-Image 2000, 83 000 entrées et 0,38 M€ cumulés), le tchèque (Bonton, 73 000 et 0,51 M€) et le slovène (Karantanija, 18 000 et 0,12 M€). Sur ce dernier marché, l'adaptation cinématographique de la saga à succès coiffe même le classement local la semaine de sa sortie !

Les riches carrières polonaises des As de la jungle 2 (Kino Swiat) et de Pattie et la colère de Poséidon (New Horizons) confortent leur présence au sein du top 3. Tous deux choisis par plus de 120 000 petits et grands, ils viennent confirmer une fois de plus l'attrait des Polonais pour l'offre française d'animation. Tandis que Pattie s'exporte également en Roumanie (Cay, 58 000 entrées et 0,24 M€), au Brésil (Imagem, 52 000 et 0,19 M€) et en Serbie & Monténégro (Blitz, 27 000 et 00,11 M€), Les As de la jungle 2 arrive à l'affiche des salles tchèques (Bioscop, 50 000 et 0,32 M€), turques (Bir, 29 000 et 0,10 M€) et croates (Blitz, 28 000 et 0,14 M€) entre autres.



Les prochaines sorties en salle :

Les As de la jungle 2 - Opération tour du monde (vendu par SND) : en Afrique du Sud (UIP), en Allemagne (Splendid), en Argentine (BF), en Autriche (Einhorn), en Bolivie (BF), au Chili (BF), en Équateur (BF), au Nigeria (Silverbird), au Pérou (BF) et en Uruguay (BF).

(vendu par SND) : en Afrique du Sud (UIP), en Allemagne (Splendid), en Argentine (BF), en Autriche (Einhorn), en Bolivie (BF), au Chili (BF), en Équateur (BF), au Nigeria (Silverbird), au Pérou (BF) et en Uruguay (BF). Mon ami robot (vendu par Elle Driver) : en Allemagne (Plaion), en Australie (Madman), en Autriche (Polyfilm), aux États-Unis (Neon), en Italie (I Wonder), au Mexique (Canibal), au Royaume-Uni & Irlande (Curzon),

Les sorties citées sont susceptibles d’être annulées ou reportées.

