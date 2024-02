Parmi les lauréats :

Unifrance a participé aux journées Fipadoc pro et son nouveau format "Les Panoramas du documentaire", initiés par la SCAM et la Procirep. Trois panels thématiques ont été consacrés à l'actualité du documentaire. L'un des panels, intitulé "Festivals : des lieux de circulation en France et à l'étranger" et basé sur l’étude de cas de trois succès français à l’étranger, a été modéré par Daniela Elstner, directrice générale d’Unifrance (photo). Les productrices Harriet Marin Jones, Myriam Weil et Juliette Cazanave étaient présentes pour partager leurs expériences.

Conclusion de l'Année du Documentaire

Cette édition 2024 marque la fin de l'année du documentaire, lancée en 2023 par Rima Abdul Malak, alors ministre de la Culture.

Durant cette année, Unifrance a déployé de nombreux dispositifs et travaillé sans relâche pour soutenir et promouvoir le documentaire français à travers le monde, et accompagner ainsi les professionnels du documentaire à l’international. En collaboration avec la SCAM, Unifrance a notamment mis en place un dispositif d’aide aux voyages permettant à plus de 50 réalisateurs et réalisatrices de 45 films de se déplacer dans une trentaine de festivals et événements internationaux majeurs.



Les efforts d'Unifrance ne s’arrêteront pas avec cette fin de l'année du documentaire, l'association se réjouissant de poursuivre son travail d’accompagnement et de promotion des films documentaires français à l'international en 2024, afin d’accroître encore et toujours leur visibilité.

Découvrez ci-dessous un portfolio d'images des talents du documentaire français ayant voyagé à l'international avec Unifrance à l'occasion de cette Année du Documentaire.