En 2023, les films français réunissent 37,4 millions de spectateurs et génèrent 234,0 millions d'euros de recettes en salle à l'international. La fréquentation du cinéma hexagonal sur grand écran hors de ses frontières poursuit sa dynamique et progresse de 38,5 %, sans toutefois renouer avec le niveau d’avant Covid-19. À l’image de 2022, le cinéma français conforte sa place en salle à l’international et participe au retour du public en salle. En outre, le cinéma hexagonal renforce sa place dans les festivals et sur les plateformes SVOD. Enfin, des tendances positives continuent de se dessiner pour l'audiovisuel.