"Hengameh Panahi était une figure hors normes dans l’export et la production du cinéma mondial et français. Elle a formé et inspiré toute une génération d’exportateurs et d’exportatrices, avec son exigence, sa précision, son goût sans faille et sa passion inconditionnelle pour les œuvres et les artistes. Hengameh essayait sans cesse de pousser les limites, chaque film devait naturellement aller loin et bien au-delà de ses frontières. Elle se souciait du détail – sans perdre la vision. Elle savait regarder et s’efforçait de penser le monde de demain, avec ses idées ambitieuses, souvent précurseurs.

Tu nous as fait découvrir tant d’artistes, tu les as accompagnés. Tu as donné de nouvelles orientations au métier d’exportateur. Pour tout cela et plus encore, merci."