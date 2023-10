Le cinéaste Rachid Hami effectuera du 1er au 14 novembre une tournée américaine, dans le cadre du programme Young French Cinema.

Ce programme, organisé à l'année par Unifrance et Villa Albertine, propose depuis 2015, à travers un dispositif simple et flexible, une programmation de films français contemporains sans distributeur, à des salles, cinémathèques et universités nord-américaines,