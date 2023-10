L'été 2023 fut exceptionnel pour le cinéma français, tout particulièrement pour l'offre d'animation qui réunit à elle seule près de 2 spectateurs étrangers sur 3 de films hexagonaux ! Malgré le phénomène "Barbenheimer" qui a monopolisé les salles et le public, un titre tricolore a dessiné une carrière enviable : Miraculous : Le film.

Top 5 des films d'animation selon leurs entrées à l'international entre juillet et septembre 2023

Rg Titre Territoires Entrées (trimestre) Recettes (trimestre) Entrées (cumulées) 1 Miraculous : Le film 15 6 741 149 29 653 331 6 741 149 2 Les As de la jungle 2 - Opération tour du monde 8 310 509 1 302 516 310 509 3 Pattie et la colère de Poséidon 15 179 176 1 503 667 1 431 414 4 Interdit aux chiens et aux Italiens 4 39 217 261 674 67 657 5 Les Inséparables* 2 34 323 153 711 34 323

* Production de financement minoritairement français.

L'adaptation pour le grand écran de la saga à succès Miraculous brille au sein d'une quinzaine de tops 10 étrangers la semaine du lancement, s'emparant même du haut du classement en Pologne, en Russie et en Turquie ! Elle comptabilise près de 7 millions de tickets vendus hors de nos frontières, dont 3,4 millions en Russie (Exponenta-Film, 8,7 M€ de recettes), 1,3 million en Allemagne (StudioCanal Deutschland, 9,7 M€), 764 000 en Pologne (Kino Swiat, 3,4 M€), 524 000 en Chine (China Film, 2,0 M€), 156 000 en Belgique & Luxembourg (1,4 M€) et 144 000 en Autriche (Constantin Film, 1,2 M€) et en Turquie (The Moments Entertainment, (0,5 M€). Miraculous : Le film s'affirme déjà comme le plus gros succès français de l'année en cours, et le film d'animation tricolore le plus plébiscité à l'international depuis Ballerina en 2016 (minoritaire, 14 millions d'entrées et 79,1 M€) et Le Petit Prince en 2015 (18,4 millions et 80,5 M€).

L'autre nouveauté est Les As de la jungle 2 - Opération tour du monde, dévoilé à la mi-août et choisi par plus de 300 000 petits et grands à l'étranger, parmi lesquels 118 000 Vietnamiens (CGV Vietnam, 0,4 M€), 84 000 Russes (Capella Film, 0,2 M€) et 41 000 Roumains (Cay Films, 0,1 M€). Le premier volet pour le cinéma de la saga animée, Les As de la jungle (le film), avait largement franchi les 2 millions de tickets vendus hors Hexagone entre 2017 et 2018.

Un troisième titre inédit débute dans le top 5 trimestriel, la production minoritaire Les Inséparables, qui clôt un classement qui inclut également le leader du début d'année Pattie et la colère de Poséidon, chaleureusement accueilli sur les marchés sud-coréen (Green Narae Media, 74 000 entrées et 0,5 M€), norvégien (Selmer Media, 36 000 et 0,4 M€) et suédois (Lucky Dogs, 32 000 et 0,3 M€), et Interdit aux chiens et aux Italiens, qui mobilise 34 000 cinéphiles outre-Alpes (Lucky Red, 0,2 M€).

