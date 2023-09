La Passion de Dodin Bouffant (titre aux Etats-Unis : The Taste of Things) qui réunit Juliette Binoche - récompensée d'un Oscar en 1997 pour Le Patient anglais - et Benoît Magimel, est un hymne gourmand et passionné à la gastronomie et au savoir-faire français, mêlant ce goût partagé pour l'art culinaire à une histoire d'amour touchante. C'est le septième long métrage du réalisateur Trần Anh Hùng, auréolé du prestigieux Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 2023 où le film était présenté en première mondiale.

Vendu à l'international par Gaumont, La Passion de Dodin Bouffant a effectué sa première nord-américaine début septembre, lors de la 50e édition du Festival du film de Telluride, accompagné par le réalisateur et le chef Pierre Gagnaire, chef multi-étoilé et mondialement reconnu. Le film sera prochainement projeté au Festival du film de New York (NYFF).

Suite à sa présentation à Cannes, le film a été co-acheté pour les Etats-Unis par Sapan Studios et IFC Films, ce dernier ayant distribué un grand nombre de films français outre-Atlantique (Avec amour et acharnement de Claire Denis, Les Olympiades de Jacques Audiard, L'Avenir de Mia Hansen-Løve, Sils Maria de Olivier Assayas et La Vie d'Adèle d'Abdellatif Kechiche entre autres).

Distribué par Gaumont, La Passion de Dodin Bouffant sortira le 8 novembre prochain sur les écrans français.

La Passion de Dodin Bouffant

Unifrance souhaite également saluer les 4 autres films présélectionnés : Anatomie d'une chute, de Justine Triet, Goutte d'or de Clément Cogitore, Le Règne animal de Thomas Cailley et Sur les chemins noirs de Denis Imbert. Ces œuvres démontrent chacune l’excellence, la diversité et le renouvellement des auteurs et réalisateurs du cinéma français.

Unifrance mettra tout en œuvre, comme chaque année conformément à sa mission, pour accompagner la campagne de La Passion de Dodin Bouffant ces prochains mois.

La commission de sélection, indépendante et renouvelée chaque année, était composée des exportatrices Sabine Chemaly et Tanja Meissner, des producteurs Patrick Wachsberger et Charles Gillibert, du réalisateur Olivier Assayas, de la realisatrice Mounia Meddour et du compositeur Alexandre Desplat.

La Passion de Dodin Bouffant devra prochainement passer l'étape de la shortlist (15 films pré-sélectionnés) qui sera dévoilée le 21 décembre. Les cinq films nommés à l'Oscar du Meilleur Film International seront révélés le 23 janvier prochain, et la cérémonie des Oscars aura lieu le 10 mars 2024 à Los Angeles.