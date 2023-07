Appel à dossiers - Aide aux distributeurs de courts-métrages 2023

Le fonds, doté de 50k€, contribue à la prise en charge des frais de promotion, de prospection de nouveaux marchés et de développement des distributeurs.



Pour être éligible, il faut être une société commerciale privée, exerçant une activité de distribution à l’international de courts métrages, ayant réalisé des ventes en 2022 d’au moins 10 films français de 5 ayants droits différents, et un chiffre d’affaire minimum de 10k€.



Cette aide, initiée en 2016 par le CNC et Unifrance, est intégralement administrée par Unifrance.



Plus d’information sur l’aide, le règlement et le formulaire de demande sont à retrouver ici.



Les dossiers de demande d’aide sont attendus pour le 31 août 2023 à minuit.



Les résultats seront annoncés aux candidats à l’automne.



Informations et contact :

Christine Gendre, Responsable du service court métrage

christine.gendre@unifrance.org