Unifrance soutient trois producteurs français sélectionnés par le programme Match Me! du festival de Locarno

Initié en 2015, le programme Match Me! s’adresse à des sociétés émergentes – avec une orientation distincte et des visions fortes – qui développent un premier ou un second long-métrage.



Durant trois jours, du 4 au 6 août 2023, les participants rencontreront d’autres professionnels venant de plus d’une dizaine de pays dans le cadre de ce programme, et travailleront à la recherche de coproductions ou de financements, d’acheteurs ou de distributeurs.



Les trois sociétés de production françaises sélectionnées sont :



Aurora Films : 2 projets

Productrice : Katia Khazak

Fog de Denis Spiridonov

Holiday de Denis Spiridonov

Pentacle Productions : 3 projets

Producteur : Gaëtan Trigot

To live and die with Che Guevara de Christophe Réveille

Fantastic Mirror de Nicolas Lesouëf Liberas

Semmelweis de Antoine Levannier

Moderato : 3 projets

Productrice : Clémence Crépin Neel

Kingdom of the Blind de François Robic

Forgive me for Saying de Alois Sandner Díaz

Nightshift de Jérémie Brugidou & Fabien Clouette



Le soutien d’Unifrance à la production émergente s’inscrit dans l’accompagnement au passage du court au long des adhérents d’Unifrance.

Une délégation Unifrance sera également présente pour accompagner les professionnels et talents sur place.





Retours sur l’avancée des projets présentés dans le cadre du programme Match Me! en 2022