Gilles Pélisson élu à la présidence d'Unifrance

Daniela Elstner ainsi que l’ensemble des équipes d’Unifrance tiennent à remercier chaleureusement les président et vice-président sortants Serge Toubiana et Hervé Michel pour le travail accompli pendant ce mandat commun de deux ans : "Ils ont su, aux côtés des équipes, accompagner le nouvel Unifrance unifié dans un contexte post-COVID afin de faire rayonner toute la création française dans sa diversité à l’international."

Gilles Pélisson, nouveau président élu ce 7 juillet, est diplômé de l’ESSEC et de la Harvard Business School.

En 1995, il devient Directeur général d’Euro Disney, puis PDG en 1997.

En septembre 2001, Gilles Pélisson rejoint Bouygues Telecom en tant que directeur général puis PDG en 2004.

En janvier 2006, il devient directeur général du Groupe Accor et est nommé́ PDG en février 2009, poste qu’il occupe jusqu’en janvier 2011.

De 2012 à 2016, il occupera des postes d’Administrateur indépendant dans les groupes Barrière, TF1 Sun Resorts International et de Senior Advisor pour la banque d’affaires Jefferies Inc. NY.

Administrateur du groupe Accenture PLC depuis 2012, il a été nommé Administrateur référent en janvier 2019. Il est aussi président de l’Institut Lyfe (anciennement Institut Paul Bocuse).

Administrateur de TF1 entre 2009 et 2023, il a été Président directeur général du groupe de février 2016 à février 2023.

Gilles Pélisson est Officier des Arts et des Lettres, Chevalier de la Légion d’Honneur, de l’Ordre National du Mérite.

Pour rappel, le comité directeur qui désigne la présidence d'Unifrance est composé de 60 membres : le président, le vice-président, 14 membres de droits (représentants des principales organisations professionnelles), 4 membres statutaires (commissions des producteurs et exportateurs de longs métrages) et 40 membres élus représentant les différentes commissions d'Unifrance (production de longs métrages, exportateurs de longs métrages, producteurs, distributeurs et réalisateurs de courts métrages, commission artistique, distributeur d'œuvres audiovisuelles, producteurs d'œuvres audiovisuelles).

Unifrance salue les autres candidats à cette élection : Frédérique Bredin, Anne Durupty et Marie Masmonteil.