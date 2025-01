Le Comte de Monte-Cristo conserve le titre de film français le plus vu en salle à l'international en novembre. Le podium est complété par la ressortie de Léon et L'Amour ouf.

Un box-office français à l’international qui demeure solide

Le cinéma français réunit 2,6 millions de spectateurs et génère 17,8 M€ de recettes en salle à l’international en novembre. Il est curieux de constater que, si la fréquentation s’inscrit dans la lignée de celle du mois d’octobre, l’offre de titres, elle, se renforce. Ainsi, après le bas niveau annuel du mois précédent (125), le nombre de nouveaux démarrages bondit de 38 %, et le nombre de films de 21 % franchissant ainsi les 300 unités – à l’image de la période comprise entre février et mai 2024. La fréquentation des films hexagonaux hors de nos frontières en novembre affiche son 5e plus haut niveau mensuel de l’année 2024. Si les productions majoritaires et celles en langue française génèrent le plus de billets vendus, ce sont les productions minoritaires (+37 %) et celles en langue étrangère (+105 %) qui réunissent davantage de cinéphiles que pendant le mois d’octobre. Parmi les films minoritaires, Petit Panda en Afrique (104 000 entrées) reste en tête loin devant deux autres titres animés : Flow (79 000) et Mon ami robot (51 000).

En se focalisant sur les productions majoritairement françaises, on découvre que le top 3 se compose du Comte de Monte-Cristo, de Léon et de L'Amour ouf. Le Comte de Monte-Cristo conserve la mainmise sur le classement pour le cinquième mois consécutif fort de 473 000 billets vendus sur 17 marchés hors de nos frontières. En plus de franchir le seuil symbolique du million de tickets vendus en Russie (Atmosfera, 1,2 million d’entrées et 5,8 M€ de recettes cumulées), le film d’aventures connaît de solides continuations dans d’autres territoires, notamment le Mexique (Zima, 269 000 et 1,1 M€), la Colombie (Cine Colombia, 67 000 et 0,2 M€) ou encore l’ensemble Belgique & Luxembourg (Alternative, 383 000 et 3,9 M€).

Il est étonnant de remarquer la présence d’un film de patrimoine au sein du top 3 mensuel, Léon. Cela est dû à sa première sortie sur grand écran en Chine, où 440 000 cinéphiles (China Film, 2,2 M€) l’ont découvert en version restaurée. Et ce qui est encore plus surprenant, c’est de trouver un deuxième titre de patrimoine, et du même réalisateur, dans le top 10 de novembre. Grâce à une ressortie événementielle de deux jours dans un millier de cinémas aux Etats-Unis & Canada anglophone, Le Cinquième Élément fédère 80 000 nouveaux spectateurs (Fathom Events, 0,84 M$). Le cannois L’Amour ouf s’offre sa première parution au sein du top 3 mensuel des films français les plus vus en salle à l’international. Sorti sur les marchés francophones voisins, le drame frôle les 100 000 entrées en Belgique & Luxembourg (Cinéart, 1,0 M€) et les 50 000 en Suisse romande (Filmcoopi, 0,7 M€) – des trajectoires qui le projettent sur le podium des titres tricolores les plus plébiscités dans ces deux territoires en 2024. Le reste du top 10 accueille un autre film ayant totalisé plus de 100 000 billets vendus, le titre d’animation Angelo dans la forêt mystérieuse, seuil manqué de peu par le 5e classé, Monsieur Aznavour. Le multiprimé Emilia Pérez figure pour la première fois dans ce classement, de même que Le Grand Noël des animaux, tandis que All We Imagine as Light reste ancré à la 9e place et Survivre descend à la 8e. Au total, 5 films français réunissent plus de 100 000 spectateurs étrangers chacun en novembre, 5 sont en exploitation sur plus de 10 marchés et 21 autres sur entre 5 et 9.

La Russie, la Chine et la Belgique sur le podium des territoires

60 % des spectateurs mensuels se situent en Europe et 30 % hors vieux continent. C’est en Amérique du Nord, en Asie et en Océanie qu’ils sont plus nombreux qu’au mois d’octobre, tandis qu’ils baissent en Amérique latine et en Europe centrale et orientale. L’Europe de l’Ouest redevient la première région en nombre de billets vendus (35 % du total) et devance l’Europe de l’Est (25 %) et l’Asie (20 %). Le Comte de Monte-Cristo (113 000 entrées) et les ressorties de Léon (440 000) et du Cinquième Élément (80 000) sont les films les plus vus hors Europe. La Russie demeure en tête des territoires pourvoyant le plus d’entrées en salle au cinéma français (465 000, 18 %), devançant d’une courte tête la Chine (440 000, 17 %) et l’ensemble Belgique & Luxembourg (258 000, 10 %).

5 territoires étrangers (5 en octobre, 7 en septembre et en août, 4 en juillet et en juin, 8 en mai) offrent plus de 100 000 entrées chacun aux productions hexagonales en novembre, et ils représentent les deux tiers du cumul mensuel.

L’aventure, le drame et le policier/thriller sur le devant de la scène

En novembre, l’aventure est à l’origine de 0,6 million d’entrées à l’international (22 % du total), toujours portée par le succès du Comte de Monte-Cristo. Le drame se positionne juste derrière et le policier/thriller l’emporte sur le fil sur l’animation, qui, elle, peut compter sur deux titres ayant réuni plus de 100 000 spectateurs chacun. Le biopic affiche une belle hausse de billets vendus (+55 %), et le drame (+38 %) et l’animation (+21 %) renforcent également leurs cumuls. Pour conclure, près de 0,8 million d’entrées reviennent aux films labellisés Art et Essai (29 % du total mensuel), qui doublent leur nombre de spectateurs en un mois ! Angelo dans la forêt mystérieuse se place en tête, suivi par Emilia Pérez et All We Imagine as Light, sans oublier les minoritaires Flow et Paris, Texas (ressortie).

Les films français dans les festivals internationaux en novembre 2024

Bonne moisson de novembre pour le cinéma tricolore en festivals. À CINEMANIA, à Montréal, où la cinématographie hexagonale régnait naturellement en maître (plus de 100 films en sélection !), le premier long-métrage d’Antoine Chevrollier s’est particulièrement illustré. La Pampa est ainsi reparti avec deux prix, celui du Coup de cœur de la réalisation et celui du Meilleur acteur pour Sayyid El Alami, qui s’est d’ailleurs spécialement déplacé pour le récupérer (photo ci-dessous). Au Sud-Ouest de l’Europe, lors du 21e festival du film européen de Séville, c’est son confrère Paul Kircher qui a été distingué (une nouvelle fois !) par le Prix du meilleur acteur pour son rôle dans Leurs enfants après eux. L’adaptation du roman éponyme réalisée par les frères Boukherma s’est également vu remettre le précieux Giraldillo d’Or du meilleur film par un jury composé de David Puttnam, Mounia Meddour, Paola Malanga, Eva Rekettyei et Jeremy Irons.



> Cette analyse est téléchargeable en format PDF ci-dessous (version française uniquement).

> Cette analyse est rédigée sur la base des résultats recensés au 3 janvier 2025. Les chiffres étant constamment consolidés, le graphique créé automatiquement par le site va différer par rapport au tableau présent dans cette actualité.