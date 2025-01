Créé en 2016 par Unifrance, le French Cinema Award (designé depuis 2018 par la Maison Daum*) est destiné à rendre hommage à une personnalité de l'industrie cinématographique de stature internationale œuvrant pour le rayonnement du cinéma français à travers le monde.

Rebecca Zlotowski a voyagé régulièrement ces dernières années, notamment avec Unifrance, pour aller à la rencontre du public et de la presse internationale, ses films étant largement distribués – et appréciés – hors de nos frontières.

Normalienne, agrégée de lettres modernes, Rebecca Zlotowski est diplômée de La fémis (département Scénario, promotion 2007), cursus au cours duquel elle réalise, avec Cyprien Vial, le court-métrage Dans le Rang, prix SACD à la Quinzaine des Cinéastes 2006. Pour son projet de fin d’études, elle écrit le scénario de Belle Epine, son premier long-métrage qui sera présenté quelques années plus tard à la Semaine de la Critique 2010, et qui obtient le Prix Louis-Delluc du meilleur premier film. Le film vaudra également à Léa Seydoux une nomination au César du meilleur espoir féminin en 2011.

Rebecca Zlotowski retrouvera Léa Seydoux pour son deuxième film, Grand Central, présenté en sélection officielle au Festival de Cannes 2013 (Un Certain Regard). Planetarium, son troisième long-métrage, avec Natalie Portman et Lily-Rose Depp, sera montré de son côté en double première mondiale quasi simultanée en 2016, au TIFF et au Festival de Venise, et sortira dans 25 pays.

Après Une fille facile, qui met en scène Zahia Dehar et prend à rebours les stéréotypes et les a priori sur la féminité (présenté à la Quinzaine des Cinéastes 2019), Rebecca Zlotowski réalise la série "Les Sauvages" pour Canal+, thriller politique co-créé par Sabri Louatah, l'auteur du roman original. La série révèle toute une jeune génération de comédiens, aujourd’hui en haut de l’affiche, à l’instar de Dali Benssalah, Souheila Yacoub, Shaïn Boumedine, Lyna Khoudri ou encore Sofiane Zermani.

En 2022, Les Enfants des autres, avec Virginie Efira et Roschdy Zem, récit très intimiste et personnel autour d'une famille recomposée, est en compétition au Festival de Venise. Après un beau succès en France (près de 400.000 entrées), et le César de la Meilleure actrice pour Virginie Efira, le film est distribué dans une quarantaine de territoires.

Rebecca Zlotowski vient de tourner Vie privée, avec Jodie Foster, Virginie Efira et Daniel Auteuil. Le film sortira courant 2025.

Rebecca Zlotowski fera par ailleurs prochainement son retour sur le petit écran avec "Glam Squad", une série axée sur le quotidien de professionnels de la beauté (coiffeur, styliste, maquilleur et manucure) au service des stars, développée pour Prime Video.



* L’art est l’expression visible des émotions, un langage universel. Il est même "fait pour troubler", selon Braque. Évoquer Daum, c’est éveiller la réminiscence d’un Art ancestral. C’est aussi témoigner d’un lien immuable avec la scène artistique, à travers plus de 400 collaborations (Armand, Braque, Dalí, Mesnager ou Kongo, pour ne citer qu’eux.) La Maison Daum a souhaité, à travers le French Cinema Award, mettre en lumière l'éclat d’une pièce magique représentant les ailes d’un ange en cristal blanc, signée Jean Lamore, véritable symbole de l’émotion pure du plaisir esthétique.