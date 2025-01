Unifrance présente les 27es Rendez-vous de Paris, plus grands marché et press junket au monde consacrés au cinéma et à l'audiovisuel français.

Ces Rendez-vous se dérouleront du 14 au 21 janvier. Côté cinéma, 400 acheteurs internationaux et 45 sociétés d’export sont attendus. Côté audiovisuel, plus de 100 acheteurs et 50 sociétés de distribution seront présents. Nouveauté de cette édition : 9 sociétés de vente de courts-métrages participeront également au marché. Au total, ce sont ainsi près de 1000 personnes, issues de 44 pays, qui seront accréditées pour l'événement.

Enfin, le press junket accueillera plus de 120 journalistes étrangers (issus d'une trentaine de pays) et autant d'artistes français, qui se rencontreront pour des interviews destinées à accompagner la sortie et la diffusion, au cours de l'année 2025, de 79 films français et 14 programmes audiovisuels.