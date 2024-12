Les 27es Rendez-vous d'Unifrance à Paris, plus grands marchés et press junket au monde consacrés au cinéma et à l'audiovisuel français, se dérouleront dans la capitale du 14 au 21 janvier prochain.

Les Musiciens de Grégory Magne, avec notamment Frédéric Pierrot et Valérie Donzelli, sera présenté, en présence de l'équipe du film (sous réserve) le 14 janvier au soir, dans le somptueux cadre du cinéma Pathé Palace, qui vient de rouvrir ses portes après cinq ans de rénovation sous la houlette de l'architecte Renzo Piano.

Cette séance est réservée aux distributeurs et acheteurs internationaux accrédités aux Rendez-vous, en ouverture de cette édition et en première mondiale.

Grégory Magne

Grégory Magne a grandi en Bourgogne. En 2007, il part traverser l'Atlantique en solitaire de la Rochelle à Salvador de Bahia, sur un voilier de 6,5 mètres, sans moyen de communication. Il embarque une caméra pour raconter son quotidien et en tire son premier film, Vingt-quatre heures par jour de mer. Il navigue depuis entre documentaires et fictions, entre scénarios et réalisation. En 2012, il écrit et réalise avec Stéphane Viard son premier long-métrage, L'Air de rien, une comédie grinçante dans laquelle Michel Delpech incarne un Michel Delpech criblé de dettes. Le film révèle Grégory Montel dans son premier premier rôle. En 2018, il retrouve le comédien pour son deuxième long-métrage, Les Parfums. Ce dernier y partage cette fois l'affiche avec Emmanuelle Devos, Gustave Kervern, Sergi López…

Pour Les Musiciens, le réalisateur met en scène de vrais musiciens qui, autour de Valérie Donzelli et Frédéric Pierrot, incarnent les membres d'un quatuor à cordes dont les egos peinent à s'accorder.

Le programme des 27es Rendez-vous d'Unifrance à Paris

La veille de l'ouverture des Rendez-vous d'Unifrance à Paris, le lundi 13 janvier, se tiendra la 5e Journée de l'Export qui rassemblera, pendant toute l'après-midi au CNC, distributeurs, diffuseurs, producteurs, exportateurs, artistes et institutionnels de France et d’Europe. Ces personnalités seront réunies pour analyser et confronter leurs points de vue sur les défis de l’export du cinéma et de l’audiovisuel français dans le monde pour les années à venir. Seront également dévoilés à cette occasion les chiffres et les tendances des films et programmes audiovisuels à l'international pour 2024 (accès sur invitation uniquement).

Le mardi 14 janvier marquera le lancement officiel des Rendez-vous. En milieu de journée débuteront, au cinéma Pathé Parnasse les Paris Screenings (projections de marché cinéma & audiovisuel) qui se dérouleront, pour le cinéma, jusqu'au vendredi 17 janvier en fin de matinée, et pour l'audiovisuel jusqu'au mercredi 15 en fin de matinée. (accès sur accréditation)

Le mardi 14 janvier démarrera également le marché cinéma et audiovisuel à l'Espace C2 de l'hôtel Pullman Paris Montparnasse. Le marché se clôturera le vendredi 17 en fin de matinée. (accès sur accréditation)

Le mardi 14 janvier au soir aura lieu la projection du film d'ouverture des Rendez-vous, Les Musiciens, de Grégory Magne au cinéma Pathé Palace, suivie d'un cocktail réunissant exportateurs et acheteurs (cinéma et audiovisuel), producteurs et représentants institutionnels. (accès sur invitation uniquement)

Le mercredi 15 janvier en fin d'après-midi aura lieu la remise du Prix Unifrance de la distribution (Unifrance Distribution Award), par Daniela Elstner et Charles Tesson, au Pullman Paris Montparnasse. (accès sur invitation uniquement)

Le jeudi 16 janvier, un petit-déjeuner réunissant une délégation d'attachés audiovisuels, sera organisée au Pullman Paris Montparnasse. (accès sur invitation uniquement)

Ce même 16 janvier, au soir, un French Cinema Award sera remis par Unifrance au ministère de la Culture, à un artiste ayant œuvré de manière significative pour le rayonnement du cinéma français à l'international. À cette occasion seront également mis à l'honneur les 10 to Watch 2025, ainsi que les équipes de films et le Jury international de MyFrenchFilmFestival 2025. (accès sur invitation uniquement)

Le press junket, consacré aux films et programmes audiovisuels français amenés à sortir ou à être diffusés à l'étranger en 2025, aura lieu du samedi 18 au mardi 21 janvier au Sofitel Paris Arc de Triomphe, en présence de très nombreux artistes français (réalisateurs, réalisatrices, comédiens, comédiennes, showrunners...) venus à la rencontre des journalistes internationaux. (accès sur accréditation)

Profitant de la présence de nombreux journalistes internationaux aux Rendez-vous, Unifrance s'associera cette année encore à la cérémonie des Lumières de la presse internationale, qui se tiendra le lundi 20 janvier au Forum des Images. Cette cérémonie sera suivie par un cocktail de clôture à l'Hôtel de Ville de Paris. (accès sur invitation uniquement)

Les 27es Rendez-vous d’Unifrance à Paris bénéficient du précieux soutien de : République française, CNC, Institut français, PROCIREP, TitraFilm, Wallonie Bruxelles Images, Cinando, Davines, Le film français & Variety.

Fournisseur officiel : Estandon

Unifrance remercie également : Vranken-Pommery Monopole, Mécène du Fonds de dotation Unifrance.

Le programme 10 to Watch est soutenu par Screen International.



