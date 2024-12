La cérémonie des 37es European Film Awards – les "Oscars européens" pour certains – avait lieu samedi 7 décembre à Lucerne en Suisse. Au cours d'une cérémonie qui a vu le réalisateur français Jacques Audiard monter cinq fois sur scène (accompagné de Karla Sofía Gascón, sacrée Meilleure actrice) pour évoquer Emilia Pérez, c'est le cinéma français dans sa diversité qui a été célébré, avec un autre film français, également révélé au Festival de Cannes, au palmarès : L'Histoire de Souleymane de Boris Lojkine, offre à son interpète guinéen Abou Sangare le Prix du Meilleur acteur, et décroche aussi le prix collectif du Meilleur son.

Flow, de Gints Zilbalodis, coproduction entre Lettonie, la France et la Belgique – qui atteint actuellement les 500.000 entrées en France et se prépare à une année 2025 tout azimut à l'international – décroche le Prix du Meilleur film d'animation.

Enfin, le prix du Meilleur court-métrage européen revient à L'Homme qui ne se taisait pas de Nebojša Slijepčević, co-produit pour la France par Les Films Norfolk, déjà lauréat (entre autres récompenses) de la Palme d'or reçue au dernier Festival de Cannes.

Signalons également que "The Substance", le film américano-britannique de la Française Coralie Fargeat, remporte deux prix techniques (Meilleurs effets spéciaux et Meilleure photographie).

Sélectionné par les membres de la commission du CNC pour représenter la France aux Oscars 2025, c'est le 17 décembre qu'Emilia Pérez décrochera - ou pas - son billet d'entrée à la première shortlist (15 films), avant l'annonce, le 17 janvier, de la short-list définitive des cinq titres qui concourront pour l'Oscar du Meilleur film international, remis le 2 mars à Los Angeles. Le film, produit par Pascal Caucheteux pour Why Not Productions et Jacques Audiard via sa structure Page 114, avait décroché le Prix du Jury et le prix d'interprétation collective pour ses quatre actrices principales au Festival de Cannes 2024.

L’Académie européenne du cinéma compte actuellement 5 000 membres, composé de cinéastes, interprètes, critiques et techniciens, qui votent chaque année pour les meilleurs films du continent, et ce depuis 1988. C'est l'actrice française Juliette Binoche qui est actuellement présidente de l'Académie.



