Des tables rondes seront organisées dès la première journée, le lundi 11 novembre, à la Cineteca Nacional, afin de dresser un état des lieux de la distribution et de l’exploitation dans le pays. Les exportateurs auront ainsi l’occasion de visiter la plus grande cinémathèque au monde, rouage essentiel pour la distribution de films indépendants en Amérique latine. Un cocktail de bienvenue réunira ensuite les participants français, l’industrie locale et une quinzaine d’acheteurs à la Casa de Francia.

La journée du 12 novembre sera consacrée à des rendez-vous individuels avec les acheteurs au Cine Tonalá (salle indépendante de Mexico).

Le Mexique est, derrière l’Allemagne, le deuxième territoire mondial en termes d’entrées pour les films français en 2024 avec 2,1M d’entrées comptabilisées à mi-octobre. Parmi les succès de l’année on peut notamment citer Mon ami robot (avec un score exceptionnel de plus de 830 000 entrées et l’incontournable Anatomie d'une chute (245 000).

Le Comte de Monte-Cristo, sorti sur plus de 440 copies le 17 octobre, devrait encore faire grossir les chiffres.

Enfin, le Tour de Cine Francés traverse actuellement le pays et devrait dépasser les 250 000 spectateurs pour cette 28e édition.



Les sociétés présentes :