L’animation française demeure une valeur sûre sur les écrans étrangers en 2024. Pendant les cinq mois étudiés, 6 productions ont réuni plus de 100 000 petits et grands chacune.

Top 5 des films d'animation selon leurs entrées à l'international entre juillet et novembre 2024

* Production de financement minoritairement français.

Le tableau ci-dessus revèle que le podium est occupé par de nombreuses productions de financement minoritairement français. Une d'entre elles se hisse en tête : Petit Panda en Afrique, forte de 137 000 entrées comptabilisées en Pologne (Kino Swiat, 0,67 M€ de recettes). Deux autres titres parviennent à réunir plus de 100 000 cinéphiles sur un marché étranger : Zak & Wowo, la légende de Lendarys, auquel revient la performance la plus riche en nombre de billets vendus (155 000 et 0,41 M€ en Russie, Nashe Kino), et Pattie et la colère de Poséidon (124 000 et 0,88 M€ en Allemagne, Plaion). Petit Panda en Afrique a également à son actif 69 000 entrées en Roumanie (Ro-Image, 0,33 M€), 55 000 en Turquie (CGV, 0,28 M€) ou encore 45 000 en Ukraine (Adastra, 0,14 M€), tandis que Les Inséparables peut compter sur 92 000 tickets vendus en Pologne (M2, 0,41 M€), 84 000 au Mexique (Zima, 0,26 M€) et 55 000 en Espagne (A Contracorriente, 0,33 M€). Quant à Mon ami robot, il poursuit sa belle lancée à Hong Kong (Edko, 91 000 entrées et 0,84 M€ cumulés).

Deux seuils symboliques sont atteints et dépassés par trois films d'animation pendant les cinq mois étudiés : le premier, c'est le million de tickets vendus hors Hexagone par Les Inséparables et par Petit Panda en Afrique, tandis que le second sont les 2 millions d'entrées réalisées par Pattie et la colère de Poséidon.

Les prochaines sorties en salles*

* Les sorties citées sont susceptibles d’être annulées ou reportées.

Pour plus d'informations sur les résultats et les sorties de films français à l'international, veuillez contacter Andrea Sponchiado