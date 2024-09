Unifrance : Belfort & Lupin est une création originale, comment cette série d’animation jeunesse qui se déroule à la cour de Versailles a-t-elle vu le jour ?

Morgann Favennec Morgann Favennec : Belfort & Lupin est une série portée par le formidable T.J. Stehly, scénariste et directeur d’écriture de nombreuses séries à succès telles que 'Calimero' et 'Barbapapa'. Teddy a passé toute son enfance près du château et des jardins de Versailles, qu’il visitait quasiment chaque semaine ! Très vite, son imagination l’a invité à imaginer l'histoire du palais royal du point de vue des animaux. Associé à la direction artistique de Justine Cunha ('Dans les yeux de Lya') et la réalisation de Philippe Vidal ('Garfield'), les trois artistes ont développé cet univers extraordinaire, riche en personnages fascinants, que nous avons été ravis de présenter aux Rendez- vous d’Unifrance au Havre.



Quel est le pitch de la série, en quelques lignes ?

MF : Belfort & Lupin (26x22’) suit les aventures comiques du duo composé d'un chien aristocrate qui a perdu l’odorat et d’un loup aussi désinvolte qu’instinctif, tous deux entourés des animaux exotiques de la cour royale du XVIIe siècle. Chaque épisode regorge de détails véridiques et d’anecdotes surprenamment authentiques !

La livraison de la série commencera en fin d’année.



Quelles sont ses singularités et ses atouts pour l’international ?

MF : Le travail inventif de direction artistique de Justine Cunha et l’originalité de la narration associés à l’humour apporté par Philippe Vidal, confèrent au projet une ambition comique très internationale.

Belfort & Lupin porte aussi des valeurs qui résonnent avec les attentes des audiences du monde entier. La série transmet en effet des notions de diversité, de différence et d'inclusion tout en abordant les thèmes de l’identité et de l'appartenance, viscéralement ancrés dans le cœur et la tête de tous les enfants.

Enfin, pour les passionné.e.s d’histoire, chaque épisode s’accompagne d’une capsule d’une minute s’arrêtant sur une anecdote évoquée dans l’épisode. On découvrira ainsi, par exemple, qu’une petite souris avait élu domicile dans la perruque de Marie-Antoinette ou qu’un chef avait pour unique mission de cuisiner pour les chiens du roi.



Vous avez déjà convaincu plusieurs diffuseurs à l’international, pouvez-vous nous en parler ?

MF : Commissionnée par France Télévisions, la série sera diffusée dans plusieurs territoires, en Europe et au-delà, avec des partenaires de longue date, tels que l'Allemagne (SWR), la Belgique (VRT, RTBF), la Suisse (RTS), la Hongrie (MTVA), ainsi que le Canada (Radio-Canada) et TV5Monde. Nous sommes très confiants que les Rendez-vous du Havre seront une excellente plateforme pour sensibiliser les partenaires d’autres territoires.



La série est produite par Ellipse animation et distribuée par Mediatoon Distribution, qui font partie du même groupe. Quelles synergies cela vous permet-il ?

MF : La production et la distribution dans l'animation ont un caractère quasi symbiotique. Nous avons la chance d'avoir ces deux activités réunies au sein du même groupe, Média Participations, ce qui permet de combiner la force d'une production agile à l'expertise de l’international. Au quotidien, être dans les mêmes locaux permet une collaboration exceptionnelle avec des échanges aussi réguliers qu’efficaces.

Média Participations est devenu l’un des géants du divertissement européens. Né dans l’édition, le groupe propose aujourd’hui un écosystème exhaustif allant du jeu vidéo au webtoon en passant par la plateforme SVOD ADN ou le parc Spirou ! Pouvoir profiter d’autant d’expertises et de transversalités au sein d’un même groupe est une chance unique.



Mediatoon déploie également une activité de distribution digitale, pouvez-vous nous en dire davantage ?

MF : Nous sommes fiers d'avoir été l'un des premiers acteurs français à voir dans le digital une perspective de développement, non seulement de revenus mais aussi de marques, en totale complémentarité de l'exploitation traditionnelle. Aujourd'hui, Mediatoon génère plus d'un milliard de vues par an ! L’équipe, intégralement associée à la stratégie multiplateforme et multi-territoire d’un programme, gère aujourd’hui plus de 200 chaînes tous supports confondus.



Quelles sont vos ambitions et vos objectifs pour cette activité de distribution digitale ?

MF : Nos objectifs sont multiples. Nous comptons tout d’abord consolider nos liens avec des partenaires de longues dates tels que Bayard, et ouvrir la porte à de nouvelles collaborations. En effet, bien que notre catalogue soit déjà très volumineux, nous restons à l’écoute et prêts à accompagner tout projet qui s’inscrirait dans la complémentarité de notre offre existante. Les discussions peuvent porter sur la distribution globale ou uniquement digitale.

Notre ambition reste de poursuivre notre diversification et multiplier les modes de diffusion afin de nous adresser à un éventail d’audiences le plus large possible.

Côté Ellipse Animation, outre les séries en cours de pré-production ou de production ('Les Schtroumpfs' - saison 3, 'Trotro & Zaza', 'Dreamland'...), nous avons une douzaine de projets en cours de développement. En parallèle, avec notre partenaire sud-coréen KENAZ, nous lançons une Webtoon Academy au sein de notre studio angoumoisin afin de continuer notre percée dans ce domaine.