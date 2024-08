Le Comte de Monte-Cristo s'impose comme étant le film français le plus vu en salle à l'international en juillet. Le podium est complété par Le Mangeur d'âmes et Jeanne du Barry

Un box-office français à l’international encore fragilisé

Le cinéma français réunit 1,5 million de spectateurs et génère 11,8 M€ de recettes en salle à l’international en juillet. Si l’on recense 1 film affichant plus de 100 000 entrées de plus (3 au total), seuls près de 20 000 billets vendus supplémentaires sont enregistrés par rapport à juin, le mois marqué par la plus faible fréquentation mensuelle depuis septembre 2022. La comparaison avec les niveaux de juillet 2023 – 3,5 millions de billets vendus, dont 1,9 million pour Miraculous : Le film et 0,5 million pour Jeanne du Barry – et de juillet 2022 – 2,1 millions, dont 0,5 million pour Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ? – est encore plus douloureuse.

Quant aux nombres de films en exploitation et de nouveaux démarrages, ils sont dans la lignée de ceux comptabilisés en juillet 2023 et en juillet 2022.

La France conserve sa place sur l’échiquier mondial, mais on observe un ralentissement dans le renouvellement de l’offre, notamment en ce qui concerne les titres-locomotives. Le Comte de Monte-Cristo et Un p’tit truc en plus, entre autres, possèdent tous deux les atouts pour réaliser de fortes carrières internationales, mais le calendrier de leurs lancements-clés s’oriente plutôt vers la rentrée ; ils ne sont donc pas concentrés autour de la date de sortie française et sont plus étalés dans le temps. Et l’écart depuis les cartons d’Anatomie d'une chute et du Dernier Jaguar, qui ont caractérisé le début d’année, se creuse. Depuis avril, le plus gros succès hexagonal mensuel est une production minoritaire d’animation : c’est Mon ami robot qui se hisse en tête, et ce à trois reprises, à l’exception de mai (Petit panda en Afrique).

En ce qui concerne les films de financement majoritairement français, le podium se révèle complètement changé. Un p’tit truc en plus, qui menait la danse le mois dernier, quitte le tiercé de tête mais franchit le seuil des 500 000 entrées comptabilisées hors de nos frontières. Depuis trois mois, la comédie brille au sein des tops 10 belges & luxembourgeois et suisse, où elle s’illustre également comme étant le plus gros succès tricolore de l’année en cours forte de respectivement 317 000 (Vertigo, 2,94 M€ de recettes) et 164 000 (Praesens, 2,18 M€) tickets vendus. La couronne est récupérée par le précité Comte de Monte-Cristo, qui a fait sa première apparition au sein du top 5 de juin. 300 000 cinéphiles étrangers l’ont déjà découvert sur grand écran, dont 150 000 Belges & Luxembourgeois (Alternative, 1,63 M€), 60 000 Suisses (Pathé, 0,89 M€) et 23 000 Bulgares (Pro, 0,16 M€). Le film est bien ancré dans les tops 5 hebdomadaires des trois marchés précités. Le hasard du calendrier des sorties permet à Jeanne du Barry de réintégrer le top 3 porté par des beaux exploits au Mexique (Canibal, 74 000 entrées et 0,33 M€) et en Colombie (Babilla, 16 000 et 0,06 M€) : il dépassera ainsi les 2 millions de tickets vendus à l’international. Choisi par près de 200 000 Russes (Global, 0,72 M€), un nouvel entrant s’octroie même la deuxième place du top 10 de juillet : Le Mangeur d’âmes. On signale aussi Cocorico (10e), Hors-saison (5e) et Le Théorème de Marguerite (7e), qui cumulent respectivement plus de 700 000, plus de 150 000 et plus de 100 000 entrées hors Hexagone, seuil qui sera vite atteint par Sidonie au Japon (9e). La Passion de Dodin Bouffant est le seul film du top à être exploité sur 10 marchés.



La Belgique, l’Allemagne et la Russie sur le podium des territoires

L’Europe demeure la première zone géographique d’exploitation en salle du cinéma français (69,9 % des entrées mensuelles), avec la région centrale et orientale qui offre deux fois plus d’entrées qu’en juin grâce au Mangeur d’âmes et à Monte-Cristo. L’autre zone dynamique est l’Amérique latine (+71 %), dont la moitié du score revient à Jeanne du Barry. Quant à l’Amérique du Nord et à l’Asie, si leurs voyants étaient au vert le mois précédent, ils passent au rouge en juillet. Une fois de plus, le minoritaire Mon ami robot est le seul titre hexagonal à séduire plus de 100 000 cinéphiles hors Europe. Le trio de tête des territoires selon les entrées change et accueille l’ensemble Belgique & Luxembourg, l’Allemagne et la Russie. 4 territoires étrangers (4 en juin, 8 en mai, 7 en avril, 14 en mars, 13 en février et 6 en janvier) offrent plus de 100 000 entrées chacun aux productions hexagonales en juillet 2024 (le trio de tête, ainsi que le Mexique).



La comédie, l’aventure et le drame sur le devant de la scène

En juillet, la comédie/comédie dramatique conserve la couronne du genre préféré à l’international (0,4 million de spectateurs, 27,1 % du total mensuel), mais perd un quart de ses spectateurs de juin. Au contraire, les deux genres qui complètent le podium en réunissent davantage : l’action/aventure/policier/thriller (24,6 %) et le drame (23,0 %), de même que le biopic/guerre/histoire (8,2 %). Les productions majoritairement françaises (72,4 % des entrées totales) et celles en langue française (82,0 %) se taillent encore la plus large part des entrées du mois. En revanche, ce sont celles de financement minoritaire et celles en langue étrangère qui accusent une baisse de la fréquentation (respectivement : -35,8 % et -4,6 %). Pour conclure, plus de 0,3 million d’entrées revient aux films labellisés Art et Essai (21,4 % du total mensuel), avec Jeanne du Barry, Le Théorème de Marguerite et La Passion de Dodin Bouffant en chefs de file.

> Cette analyse est téléchargeable en format PDF ci-dessous (version française uniquement).

> Cette analyse est rédigée sur la base des résultats recensés au 7 août 2024. Les chiffres étant constamment consolidés, le graphique créé automatiquement par le site va différer par rapport au tableau présent dans cette actualité.