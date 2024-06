Un p'tit truc en plus s'impose comme étant le film français le plus vu en salle à l'international en mai. Le podium est complété par La Passion de Dodin Bouffant et Les As de la jungle 2 - Opération tour du monde.

Un box-office français presque inchangé d’un mois à l’autre

Un p'tit truc en plusLe cinéma français réunit 2,3 millions de spectateurs et génère 16,4 M€ de recettes en salle à l’international en mai. La fréquentation mensuelle demeure dans la lignée de celle d’avril (-5 %), mais, comparée à celle des quatre mois précédents, se révèle comme étant la plus faible de l’année en cours. Plusieurs éléments de réponse viennent illustrer ce constat. D’abord, janvier et février (plus de 5 millions d’entrées chaque mois) ont bénéficié des locomotives Anatomie d'une chute (qui disparaît du top 10 en mai) et Le Dernier Jaguar (9e du top 10). Ensuite, parmi les marchés qui accusent un ralentissement de la fréquentation – qui avait régulièrement progressé post pandémie –, on trouve des territoires-clés du cinéma français, par exemple l’Allemagne (2024 vs 2023 = -10 %), l’Espagne (-22 %) et les Pays-Bas (-7 %). Sur ceux où, en revanche, elle s’améliore (la Chine et les Etats-Unis), aucune proposition tricolore forte ne s’illustre localement. Selon Gower Street, le box-office mondial des cinq premiers mois de 2024 est de 11 % inférieur à celui sur la même période en 2023. Le même ratio est légèrement plus favorable aux films français à l’international : -8 %.

En mai, le nombre de titres en exploitation et de nouveaux démarrages est en hausse, de même que celui des productions françaises qui parviennent à réunir plus de 100 000 cinéphiles étrangers (7, dont 4 de financement majoritaire, +1). À l’image d’avril, le plus gros succès hexagonal est une production minoritaire d’animation, mais ce n’est pas Mon ami robot qui passe le flambeau à Petit panda en Afrique. En ce qui concerne les films de financement majoritairement français, le podium est complètement renouvelé. Un p’tit truc en plus semble dessiner la même trajectoire phénoménale que dans l’Hexagone sur les marchés francophones. La comédie coiffe les classements belge & luxembourgeois et suisse romand, et s’accroche à la 5e place du québécois. Le bouche à oreille positif lui permet de séduire de plus en plus de spectateurs chaque semaine : fin mai, Un p’tit truc en plus comptabilise 182 000 tickets vendus en Belgique & Luxembourg (Vertigo, 1,7 M€ de BO), 52 000 en Suisse romande (Praesens, 0,8 M€) et 7 500 au Québec pendant sa première semaine (A-Z, 0,1 M€). La Passion de Dodin Bouffant continue sa tournée internationale qui, ce mois-ci, touche notamment l’Italie et l’Australie. 88 000 cinéphiles transalpins (Lucky Red, 0,6 M€) et 36 000 océaniens (Rialto, 0,4 M€) sont au rendez-vous, des scores qui permettent à la romance historique de s’affirmer comme le deuxième plus gros succès tricolore en langue française de l’année en cours dans ces deux pays. Quant aux As de la jungle 2, il s’exporte notamment en Amérique latine (77 000 entrées cumulées) et réintègre ainsi le top 3 mensuel. On retrouve également La Nouvelle Femme (5e), qui fédère 33 000 Espagnols (Karma, 0,2 M€), débute dans le top 10 néerlandais (Cinéart, 14 000 et 0,2 M€) et franchit les 25 000 billets vendus aux guichets allemands (Neue Visionen, 253 000 et 2,2 M€). De nouveaux entrants se font une place au sein du top 10 mensuel : Hors-saison (6e), Les Petites Victoires (7e) et Mars Express (10e). Une mention va à La Haine, dont la ressortie italienne 29 ans après l’originale (Mikado, 138 000 entrées et 0,8 M€) se solde par plus de 44 000 tickets vendus (Cat People, 0,3 M€).



L’Italie, la Russie et l’Allemagne sur le podium des territoires

Comme de coutume, l’Europe demeure la première zone géographique d’exploitation en salle du cinéma français (76 % des entrées mensuelles). La partie occidentale participe à hauteur de 1,4 million d’entrées au cumul mensuel, en progressant ainsi de 30 % par rapport à avril. Si la partie centrale et orientale reste stable (0,36 M), les Amériques et l’Asie connaissent une baisse de la fréquentation des films français allant jusqu’à 60 %. L’accueil réservé à Dodin Bouffant permet à l’Océanie d’afficher la meilleure évolution mensuelle (+88 %). Aucun titre hexagonal ne séduit plus de 100 000 cinéphiles hors Vieux Continent. Le trio de tête des territoires selon les entrées change : l’Italie atteint le sommet et devance de quelques milliers de tickets la Russie et l’Allemagne. 8 territoires étrangers (7 en avril, 14 en mars, 13 en février et 6 en janvier) offrent plus de 100 000 entrées chacun aux productions hexagonales en mai 2024 (en plus des 3 mentionnés : Belgique & Luxembourg, Espagne, Mexique, Royaume-Uni & Irlande et Suisse).



La comédie revient sur le devant de la scène

En mai, l’animation cède la couronne du genre préféré à l’international à la comédie/ comédie dramatique (1,0 million de spectateurs, 41 % du total mensuel), et ce grâce aux percées du phénomène Un p’tit truc en plus (25 % des entrées du genre). La comédie/ comédie dramatique et le biopic/guerre/histoire sont les seuls genres à réunir davantage de spectateurs qu’en avril, ce dernier porté par les démarrages réussis de La Nouvelle Femme. Les productions majoritairement françaises (67 % des entrées totales) et celles en langue française (69 %) se taillent encore la plus large part des entrées du mois. Pour conclure, plus de 0,5 million d’entrées reviennent aux films labellisés Art et Essai (22 % du total mensuel), avec La Passion de Dodin Bouffant en chef de file, suivi de de la ressortie de La Haine, de Mars Express et de La Bête.

La Haine



Les films français dans les festivals internationaux en mai 2024

La dernière édition du Festival de Cannes s’est ouverte avec Le Deuxième Acte, nouvel opus du prolifique Quentin Dupieux. À cette occasion, revenons sur la carrière festivalière de ses films. Steak, son premier long-métrage, est sélectionné à la Mostra de São Paulo en 2008. Le suivant, Rubber, a été dévoilé à Cannes à la Semaine de la Critique en 2010. Wrong a décroché une place au Festival de Sundance (2012), tandis que Réalité débutera à la Mostra de Venise 2014. En 2019, Le Daim a fait l’ouverture de la Quinzaine des Cinéastes, puis est passé au TIFF et à Sitges. Suit en 2022 le Incroyable mais vrai à la Berlinale et Fumer fait tousser en Séance de minuit sur la Croisette. En 2023, passage au Lido pour Daaaaaalí ! et à Locarno pour Yannick. Sans oublier Mandibules à Venise et à Rotterdam, Au poste ! au Golden Horse Film Festival de Taïpei et Wrong Cops sur la Piazza Grande de Locarno. Le caractère singulier de l’œuvre de Quentin Dupieux aura fait de ce dernier un cinéaste plébiscité par les festivals tant spécialisés que généralistes.

Rubber



> Cette analyse est téléchargeable en format PDF ci-dessous (version française uniquement).

> Cette analyse est rédigée sur la base des résultats recensés au 17 juin 2024. Les chiffres étant constamment consolidés, le graphique créé automatiquement par le site va différer par rapport au tableau présent dans cette actualité.