Festival du film français en Pologne

Après Mon crime – en présence de l’actrice Nadia Tereszkiewicz – en 2023, c’est Le Règne animal, de Thomas Cailley, qui aura l’honneur de lancer cette 15e édition au Kino Muranów, cinéma indépendant de Varsovie et hôte historique du festival. Sa projection, le 5 juin, sera suivie du cocktail d’ouverture qui accueillera, dans l’enceinte même du cinéma, les spectateurs invités ainsi que l’ensemble des participants à la rencontre professionnelle.

Dans la semaine, cinq artistes se relaieront pour présenter leur film, répondre à la presse et échanger avec le public polonais lors de sessions de questions-réponses : Teddy Lussi-Modeste (Pas de vagues, projection le 6 juin), Alexandre Charlot, Franck Magnier et Marc Riso (Le Larbin, 7 juin) et Jérémie Périn (Mars Express, 11 juin).



La sélection

Rencontres professionnelles

En parallèle du festival et pour la première fois, Unifrance et l’Institut Français organisent, le 6 juin 2024, une demi-journée de rencontres professionnelles en présence de producteurs et exportateurs français et de producteurs, distributeurs et diffuseurs polonais.

Le mercredi 5 juin au soir, tous les participants sont invités à la projection et au cocktail d’ouverture du festival, au Kino Muranów. Le lendemain, ils se retrouveront dans les locaux de l’ambassade de France pour une matinée d’échanges autour de plusieurs thématiques du cinéma et de l’audiovisuel polonais, chaque discussion étant introduite par une courte présentation (10 minutes) d’un ou deux intervenants. Les discussions porteront sur les caractéristiques et dynamiques des marchés du cinéma et de l’audiovisuel en Pologne, l’implantation locale et les activités du groupe Canal+ et les perspectives de la coproduction franco-polonaise.



Les sociétés participant à l’événement :

France



Pologne

Autour de l'audiovisuel

Content Warsaw

La première édition du Content Warsaw aura lieu du 3 au 6 juin 2024 à Varsovie. L'événement de trois jours inclut un marché, des projections et des conférences, et se déroulera dans le palais des cinémas Kinogram. Unifrance a négocié pour ses adhérents un tarif privilégié.

Seront présents au Content Warsaw avec Unifrance :

NATPE Budapest

Les adhérents audiovisuels bénéficieront d’une nouvelle occasion de rencontrer les acheteurs d’Europe de l’Est du 24 au 27 juin 2024, lors du NATPE Budapest, marché rassemblant les producteurs et les acheteurs d'Europe centrale et orientale. Unifrance a proposé à ses membres une offre tarifaire négociée.



Sociétés présentes avec Unifrance :