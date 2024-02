Pas moins de 154 films français, ou coproduits avec la France, seront projetés dans la plupart des sections du festival. Parmi eux :

51 en compétition nationale

en compétition nationale 6 en compétition internationale

en compétition internationale 6 en compétition labo

en compétition labo 4 œuvres en compétition VR : une première dans l’histoire du festival !

œuvres en compétition VR : une première dans l’histoire du festival ! 25 en section jeunes publics

Tous les titres français présentés lors de cette 46e édition sont à découvrir ici.

Comme toujours, les compétitions nationale, internationale et labo seront accompagnées d’une rétrospective thématique et de séances focus sur une zone géographique. Après la rétro Libido et les programmes taïwanais en 2023, le festival mettra cette année à l’honneur les femmes européennes, devant et derrière la caméra : Eur♀ Visions : Femmes européennes à la caméra et Insoumises : Portraits de femmes indociles. Ce n’est donc pas un pays mais un continent tout entier qui fera la part belle à des figures féminines fortes.



Unifrance au Marché du film

La 39e édition du marché, véritable lieu de mise en réseau, ouvrira ses portes le lundi 5 février dans l’emblématique gymnase Fleury.

Historiquement présente, Unifrance hébergera sur son stand - ouvert à l’ensemble de ses adhérents - 12 sociétés ou organismes de vente à l’international : L'Agence du court métrage, Autour de Minuit, Fløw, La Kourmétragerie, La Luna Diffusion, Manifest, Miyu Distribution, Next Film Distribution, oriGine films, Premium Films, Salaud Morisset, Shortcuts.

L'action d'Unifrance s’articulera autour de temps forts pour favoriser les échanges et créer du lien entre professionnels français et étrangers :

Mardi 6 février de 9 h 30 à 11 h

Petit-déjeuner Networking – sur invitation – et en collaboration avec Wallonie-Bruxelles Images, Swiss Films et la Sodec



Mardi 6 février de 14 h 30 à 15 h 30

Rencontre : Stratégie et conseils pour promouvoir et diffuser les courts-métrages en Amérique du Nord

Intervenante : Sandrine Cassidy (USC)

Entrée libre dans la limite des places disponibles (50 personnes)

Lieu : Salon Coubertin – Hôtel Kyriad Prestige



Mardi 6 février de 16 h à 17 h

Rencontre : Du court au long-métrage : les apports de l’international

Intervenants : Katia Khazak (Aurora Films), Jules Reinartz (Films Grand Huit)

Entrée libre dans la limite des places disponibles (50 personnes)

Lieu : Salon Coubertin – Hôtel Kyriad Prestige



Mercredi 7 février de 9 h 30 à 11 h

Mercredi 7 février de 16 h 30 à 17 h 30

Rencontre : Unifrance et le court-métrage, mode d’emploi

Entrée libre dans la limite des places disponibles (50 personnes)

Lieu : Salon Coubertin – Hôtel Kyriad Prestige



Jeudi 8 février de 12 h 00 à 12 h 45

Rencontre : Mondes numériques, enjeux et défis autour du nouveau festival MyMetaStories

Lieu : Forum Marché du Film



Pour consulter la liste des principaux événements du marché : https://www.shortfilmwire.com/fr/2024/evenements

Notons, entre autres, la table ronde sur la distribution européenne proposée par le REC (Réseau des Exportateurs de Courts) : "Qu'est-ce que la distribution ? Quels sont les circuits de diffusion, de vente ? Que peut-on imaginer comme revenus avec un court-métrage ? Quelles sont les spécificités du marché européen ? Autant de questions qui seront l’occasion de faire un état des lieux.

Conférence modérée par Luce Grosjean (Miyu Distribution)

Panélistes : Léa Alia Triboulet (Salaud Morisset), Joaquim Pedro Pinheiro (Agência da Curta Metragem) et Anna Leimbrinck (Kurzfilm Agentur).