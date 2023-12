L’indicateur SVOD d’Unifrance, basé sur des données Ampere Analysis, analyse la place des œuvres françaises sur plus de 100 plateformes de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) dans 53 territoires. En plus de l’analyse macroéconomique, des fiches détaillées sont par ailleurs fournies sur 33 territoires et 78 plateformes. Il s’agit du deuxième indicateur SVOD intégrant à la fois les longs-métrages de cinéma et les programmes audiovisuels (productions unitaires et au format sériel, tous genres confondus).

Les productions françaises représentent 4,0 % du catalogue des plateformes de vidéo à la demande par abonnement dans le monde en juillet 2023, France exclue. Au total, plus de 5 900 œuvres françaises distinctes sont présentes sur les plateformes SVOD à travers le monde.

La France est le 4e pays de production le plus représenté sur les plateformes SVOD dans le monde. En comparaison, les productions étatsuniennes, britanniques et indiennes représentent respectivement 43,0 %, 7,6 % et 6,4 % du catalogue des plateformes étudiées. La France s’impose ainsi comme le pays de production européen et non anglophone le mieux représenté sur les plateformes de vidéo à la demande.

Parmi les pays analysés, l’Espagne s’impose comme le premier territoire en matière de proportion d’œuvres françaises sur les plateformes SVOD (6,5 % d’œuvres françaises). Avec respectivement 5,5 % et 5,4 % de productions françaises sur les plateformes SVOD, l’Italie et l’Estonie complètent le podium du classement des pays proposant la plus grande proportion d’œuvres françaises en ligne au sein de leur catalogue.

Pour les films et unitaires, les productions françaises représentent 4,6 % du catalogue des plateformes de vidéo à la demande par abonnement dans le monde en juillet 2023, France exclue.

Pour les séries, les productions françaises représentent 2,5 % du catalogue des plateformes de vidéo à la demande par abonnement dans le monde en juillet 2023, France exclue.





L'indicateur (en français) est téléchargeable ci-dessous par les membres d'Unifrance uniquement.

La synthèse de l'indicateur (en français) est ouverte à tous.