Premier festival de courts et longs-métrages européens en ligne et dans le métavers, MyMetaStories a offert aux publics du monde entier une double expérience numérique inédite à travers une diffusion des œuvres dans le jeu vidéo Minecraft® et sur une constellation de plateformes numériques.

A l'issue de cette première édition, deux Prix du public ont été décernés.