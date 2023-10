Ainsi, les Rendez-vous d’Unifrance au Havre auront lieu dans la ville normande début septembre 2024. Ils accueilleront 60 distributeurs français et 200 acheteurs environ, issus d’une cinquantaine de pays du monde entier, durant 3 jours de marché. Ces rencontres seront ponctuées par des déjeuners et dîners thématisés, dont la soirée de gala initiée en 2022. Les acheteurs pourront découvrir les dernières créations audiovisuelles françaises dans toute la multiplicité des genres : fiction, animation, documentaire, spectacle vivant et divertissement.

La situation géographique de la ville, à seulement 2h de train de Paris, est un atout très fort pour l’organisation de ces Rendez-vous. La proximité de la capitale rend le marché plus accessible, que ce soit pour les acheteurs venus du monde entier, les vendeurs ou les artistes.

Le Havre, ville avant-gardiste et dynamique, terre d’art et de culture dont le centre-ville est classé au patrimoine de l’UNESCO, était une candidate idéale pour accueillir les Rendez-vous d’Unifrance.

Unifrance pourra s’appuyer sur un important soutien des autorités locales, que ce soit au niveau de la ville ou de la région, déjà activement investies dans le soutien à l’audiovisuel et au cinéma français. La Région Normandie, grâce à l’agence Normandie Images, accompagne la création, la production, mais aussi l’accueil de nombreux tournages, notamment de séries françaises. C'est également au Havre que se déroulent, depuis 2015 les Rencontres Nationales sur les Séries du Havre. Par ailleurs, Le Havre a lancé, en juin 2023, Les Révélations, un événement qui met à l’honneur l’image et le cinéma avec l’ambition de faire découvrir toutes ses étapes de fabrication et ses métiers afin de susciter des vocations.

Unifrance se réjouit de cette nouvelle collaboration avec les équipes de la ville et de la région particulièrement impliquées. Ce partenariat qui sera, sans aucun doute, riche et constructif, permettra de renforcer le rayonnement de la création audiovisuelle française.