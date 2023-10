Depuis quelques jours, les cinéphiles des quatre coins du monde ont accès aux films de la 1re édition en ligne sur MyMetaStories.eu et sur les plateformes numériques partenaires, qui a lieu jusqu’au 29 octobre 2023.

Découvrez ici la bande annonce de l’expérience Minecraft®

de la première édition de MyMetaStories.

Minecraft® est le plus célèbre jeu vidéo de type aventure dit “bac à sable”, développé par la société suédoise Mojang Studios, dans lequel il est possible de construire son propre monde virtuel ou de se promener dans celui d’un autre. Le jeu vidéo plonge le joueur dans un monde composé de cubes (des blocs) en pixel art (forme d’art numérique). Minecraft® est le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps, qui rassemble la plus large communauté de joueurs au monde.

Il sera possible de se connecter à l’un des trois serveurs Minecraft® disponibles en trois langues: anglais, espagnol et français.

Cette expérience est relayée sur les réseaux sociaux les plus appropriés au monde du jeu vidéo tels que TikTok et Discord. Chaque soir pendant l’événement, dès 20h sur Twitch, des streamers renommés de Minecraft® – tels qu'Aypierre et The Guill84 pour la France, Shadoune666 pour les hispanophones et Nihachu pour les anglophones – plongeront leur communauté dans l'univers de MyMetaStories.

Pour accéder à ce monde virtuel, il faut installer les launchers Minecraft® et MyMetaStories. Toutes les informations sont disponibles sur le site de MyMetaStories et notamment sur cette page.

Pour revoir la conférence de presse, rendez-vous ici.