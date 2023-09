Le premier visuel, affiche principale du festival, présente l’une des deux mascottes de MyMetaStories qui vous accompagnera tout au long de notre aventure : Claps. La salle de cinéma est auréolée des étoiles du drapeau de l’Europe et arborée d’une pellicule mettant en lumière une partie de la sélection des 20 films européens que vous pourrez découvrir le temps du festival. 🍿🎬



Le second visuel est une déclinaison de l’affiche spécialement créée pour l’environnement Minecraft®, qui présente l’autre mascotte qui vous accompagnera tout au long de notre aventure : Pops. Elle se concentre sur l’univers du plus célèbre jeu vidéo de type aventure dit “bac à sable”, développé par la société suédoise Mojang Studios, dans lequel il est possible de construire son propre monde virtuel ou de se promener dans celui d’un autre. Imaginez un monde où chaque élément, chaque montagne, chaque arbre est constitué de petits cubes (des blocs) et où la créativité est la seule limite. Avec son style pixel art – rappelant les images numériques construites pixel par pixel – cette affiche est une invitation à plonger dans l'univers de Minecraft®, le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps, qui rassemble la 1re communauté de joueurs au monde.



Du 13 au 16 octobre, découvrez le monde virtuel MyMetaStories ! 🌍



Initiative innovante portée par Unifrance et soutenue par le programme Europe Créative de la Commission européenne, MyMetaStories est un festival de films européens (courts et longs-métrages) unique en son genre, offrant une double expérience numérique. 🇪🇺



MyMetaStories aura lieu :

du 6 au 29 octobre 2023, les cinéphiles des quatre coins du monde auront accès aux films de la 1re édition, en ligne, sur les plateformes numériques

du 13 au 16 octobre 2023 pour l’expérience du festival dans Minecraft®. C’est le 1er festival de films dans le jeu vidéo !



L’ensemble de la sélection vous sera dévoilé le 26 septembre prochain. 🗓️

Pour patienter, abonnez-vous aux réseaux sociaux de MyMetaStories !

MyMetaStories n’est pas un événement Minecraft® officiel, non approuvé ou associé à Mojang ou Microsoft.

MyMetaStories est un projet soutenu par le Programme Europe Créative Volet MEDIA de la Commission européenne.