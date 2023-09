Initiative innovante portée par Unifrance et soutenue par le programme Europe Créative de la Commission européenne, MyMetaStories est un festival de films européens (courts et longs-métrages) unique en son genre, offrant une double expérience numérique.

D’une part sur les plateformes numériques traditionnelles : sur la plateforme du festival MyMetaStories.eu (où les films seront accessibles avec un sous-titrage en allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais), ainsi que sur une vingtaine de plateformes de VàD partenaires, globales et locales.

D’autre part dans le métavers au sein du jeu vidéo Minecraft®, où les festivaliers pourront vivre l’expérience MyMetaStories dans un univers dédié au cinéma européen, créé spécialement pour l’occasion, et accessible en anglais, français et espagnol : projections inédites dans le premier cinéma virtuel déployé dans Minecraft®, mini-jeux autour des films de la sélection, et rencontres entre jeunes cinéphiles et gamers du monde entier.

Projet singulier, MyMetaStories réinvente ainsi l’expérience cinématographique en diffusant pour la première fois des films dans Minecraft®, le jeu vidéo disposant de la plus grande communauté de joueurs au monde. Cette expérimentation se déroulera du 13 au 16 octobre 2023 dans Minecraft®.

Durant vingt-quatre jours, les internautes pourront découvrir une sélection de vingt films (sept longs-métrages et treize courts-métrages) qui illustrent la formidable richesse et la diversité du cinéma européen. Comédie, romance, drame, thriller, science-fiction et films d’animation… il y en aura pour tous les goûts.

La programmation sera révélée le 26 septembre depuis Paris.

Rendez-vous sur MyMetaStories.eu

dès le 6 octobre 2023

MyMetaStories est un projet soutenu par le programme Europe Créative de la Commission européenne.

MyMetaStories n’est pas un événement Minecraft® officiel, non approuvé ou associé à Mojang ou Microsoft.



MyMetaStories bénéficie de l’appui précieux des partenaires institutionnels, privés et médias suivants : Gouvernement français, CNC, Wallonie Bruxelles Images, Netherlands Film Fund, TitraFilm, Cineuropa, France Médias Monde (RFI, France 24, Monte Carlo Doualiya), AlloCiné, JV, AdoroCinema, IGN Brasil, SensaCine, 3DJuegos, SensaCine Latam, 3DJuegos Latam, FILMSTARTS, GameStar, IONCINEMA.com, El País, El Hype, Critic.de, Quadro par Quadro, Flix.gr, ODG, C7NEMA, TBA, Cinema Sétima Arte, ComingSoon, Under the Milky Way.